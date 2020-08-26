В Волгоградской области в июле безработица продолжила рост





Уровень безработицы вырос в Волгоградской области в июле. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, теперь он составляет 8,7%. Количество безработных в регионе увеличилось до 108,7 тысяч человек. Для сравнения: в июне этот показатель составлял 8,1%, безработных в регионе было 100,6 тысяч человек.

По итогам июля такой же уровень безработицы, как в Волгоградской области, зафиксирован в Адыгее. Среди регионов ЮФО хуже всего ситуация в Калмыкии – 10%. В Ростовской области этот показатель достиг 5,1%, в Астраханской – 7,9%, в Краснодарском крае – 6,2%.



