В Волгоградской области в июле безработица продолжила рост

Экономика 26.08.2020 09:03
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26.08.2020 09:03
Уровень безработицы вырос в Волгоградской области в июле. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, теперь он составляет 8,7%. Количество безработных в регионе увеличилось до 108,7 тысяч человек. Для сравнения: в июне этот показатель составлял 8,1%, безработных в регионе было 100,6 тысяч человек.
По итогам июля такой же уровень безработицы, как в Волгоградской области, зафиксирован в Адыгее. Среди регионов ЮФО хуже всего ситуация в Калмыкии – 10%. В Ростовской области этот показатель достиг 5,1%, в Астраханской – 7,9%, в Краснодарском крае – 6,2%.
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