Здравоохранение

Модно и можно: две волгоградские поликлиники получат аппараты КТ

Здравоохранение 25.08.2020 21:11
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25.08.2020 21:11


Амбулаторная сеть медицинских учреждений получит до конца года 11 аппаратов компьютерной томографии. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил, что в числе первых оборудование установят в волгоградских поликлиниках №1 и №28. Всего в регионе с начала пандемии было проведено более 15 тысяч исследований на аппаратах КТ, в том числе в частных клиниках. 
Между тем, жители Волгоградской области ранее жаловались на невозможность прохождения обследования на аппаратах КТ в поликлиниках. На одном из брифингов главный врач поликлиники №28 Елена Титова пожаловалась, что сейчас у многих пациентов «появилась мода требовать КТ». На самом деле, по ее словам,  на КТ-исследование больные могут рассчитывать только после госпитализации в стационары при таких признаках заболевания как нехватка кислорода или лихорадка. 

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