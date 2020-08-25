Модно и можно: две волгоградские поликлиники получат аппараты КТ





Амбулаторная сеть медицинских учреждений получит до конца года 11 аппаратов компьютерной томографии. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил, что в числе первых оборудование установят в волгоградских поликлиниках №1 и №28. Всего в регионе с начала пандемии было проведено более 15 тысяч исследований на аппаратах КТ, в том числе в частных клиниках.

Между тем, жители Волгоградской области ранее жаловались на невозможность прохождения обследования на аппаратах КТ в поликлиниках. На одном из брифингов главный врач поликлиники №28 Елена Титова пожаловалась, что сейчас у многих пациентов «появилась мода требовать КТ». На самом деле, по ее словам, на КТ-исследование больные могут рассчитывать только после госпитализации в стационары при таких признаках заболевания как нехватка кислорода или лихорадка.



