В Волгоградской области на роковой трассе погибли двое жителей Самары





Трагедия произошла накануне около четырех часов дня в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, 43-летний житель Самарской области, управляя автомашиной «Ниссан Альмера», двигаясь по автодороге «Сызрань - Саратов – Волгоград» на 571 км, не справился с управлением, в результате легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомашину «ДАФ» под управлением 50-летнего жителя Свердловской области.





Кабина автомашины «ДАФ» вспыхнула, от нее загорелся и кузов, нагруженный овощами, но водитель успел выскочить. А вот водитель «Ниссана Альмера» и 40-летняя пассажирка скончались на месте.



