Происшествия

В Волгоградской области на роковой трассе погибли двое жителей Самары

Происшествия 25.08.2020 11:23
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25.08.2020 11:23


Трагедия произошла накануне около четырех часов дня в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области,  43-летний житель Самарской области, управляя автомашиной «Ниссан Альмера», двигаясь по автодороге «Сызрань - Саратов – Волгоград»  на 571 км, не справился с управлением, в результате легковушка  выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомашину «ДАФ»  под управлением 50-летнего жителя Свердловской области.

Кабина  автомашины «ДАФ» вспыхнула, от нее загорелся и кузов, нагруженный овощами, но водитель успел выскочить. А вот водитель «Ниссана Альмера» и 40-летняя пассажирка  скончались на месте.

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