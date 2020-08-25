В Волгограде один из старейших заводов сворачивает работу

Экономика 25.08.2020 12:48
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25.08.2020 12:48
Около двухсот рабочих волгоградского предприятия АО «Волгогазоаппарат» с 3 сентября остаются без работы. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники, соответствующее уведомление они получили от работодателя. Информацию о сворачивании деятельности предприятия, где производили фирменную линейку газовых плит «Терра», подтвердили в акционерном обществе. «Двести человек отправятся в центр занятости, - рассказали ИА «Высота 102» шокированные волгоградцы. – Мы не представляем, что будет с нашими семьями».
В приемную предприятия корреспонденту ИА «Высота 102» дозвониться не удалось – телефон не отвечал. Между тем, согласно бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2019 год, в прошлом году аудиторы зафиксировали резкое снижение рентабельности от основной деятельности. Спад составил почти 540%. Это произошло за счет снижения выручки от реализации и существенного снижения прибыли от продаж – на 468%.
"Волгоградский завод газовой аппаратуры", входящий в холдинг ОАО «Газмаш», является одним из старейших предприятий Волгоградской области, он был основан 30 ноября 1957 года.
Напомним, уровень безработицы в Волгоградской области в июне 2020 года достиг рекордного значения - 8,1%. В регионе числятся безработными 100,6 тысяч человек.
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