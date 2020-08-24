Волгоградская область обогнала Москву по развитию ипотеки





Волгоградская область расположилась на 65-ом месте в рейтинге 85 регионов России по развитию ипотеки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Новости, так, в Волгоградской области в первом полугодии 2020 года количество взятых ипотечных кредитов уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3%. Всего за последние 12 месяцев на каждую тысячу человек экономически активного населения приходилось 15 оформленных кредитов. Средняя сумма ипотечных займов составляет 1,98 миллиона рублей.

Первую строчку рейтинга развития ипотеки в России занимает Ямало-Ненецкий округ — здесь около 30 человек из тысячи взяли за последние 12 месяцев кредит на покупку жилья. Это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране, и в 36 раз больше, чем у замыкающей список Ингушетии. На второй и третьей позициях находятся два других северных региона - Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

В десятку аутсайдеров также вошли: Республика Крым (5 кредитов), Севастополь (6,4 кредита), Кабардино-Балкарская Республика (6,6 кредита), Карачаево-Черкесская Республика (8,5 кредита), Республика Алтай (9,2 кредита), Республика Северная Осетия – Алания (10,5 кредита) и даже Москва (11,2 кредита).



