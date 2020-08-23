Общество

Крокодил совсем плох: знаменитый фонтан в центре Волгограда не блещет

Общество 23.08.2020 20:43
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23.08.2020 20:43


Беспокойство состоянием скульптурной группы фонтана «Детский хоровод» начали выражать жители и гости Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», фигуры пионеров и лягушек уже традиционно предстают взорам горожан и приезжих в несколько несвежем виде. Особенно тревожно выглядит крокодил – он покрыт трещинами и специфическим налетом желтого цвета. Возможно, дело в качестве очистки воды, подающейся к фонтану, а также в качестве материала, из которого выполнены скульптуры. Это композиционный пластик.
«Детский хоровод» подвержен различным внешним воздействиям практически с самого своего открытия. Фигуры детей уже облазили и покрывались ржавыми потеками. 
Эта уменьшенная копия знаменитого фонтана на Привокзальной площади Волгограда была торжественно представлена общественности 23 августа 2013 года - в день годовщины бомбардировки Сталинграда, при участии Владимира Путина и ветеранов Великой Отечественной войны.
Во время Второй мировой войны весь мир облетела фотография фигур детей танцующих на фоне сталинградских развалин.
К концу войны фонтан был восстановлен, но в 50-х годах прошлого века его демонтировали как не представляющий исторической ценности.
Скульптурная композиция на тему стихотворения Корнея Чуковского «Краденое солнце» была воссоздана при участии мотоклуба «Ночные волки» по инициативе известного байкера Александра Залдостанова «Хирурга».
При определенных усилиях символ ушедшей эпохи мог бы быть выполнен из более дорогих и достойных города-героя материалов, но получилось то, что получилось.
Сейчас фонтан находится на балансе муниципалитета.
 

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