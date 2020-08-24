Так, бывший глава Чернышковского района Владимир Шефатов, ныне занимающий теплое кресло руководителя аппарата Волгоградской областной думы, в 2019 году официально заработал более 2-х миллионов 137 тысяч рублей. Сумма сопоставима с годовой зарплатой госслужащего такого уровня. Вместе с тем, из года в год в декларациях семьи Шефатовых фигурируют земельные участки, общая площадь которых превышает 200 га. Само собой, все эти земли расположены на территории Чернышковского района. После публикации ИА «Высота 102» «Мимо декларации: руководитель аппарата Волгоградской облдумы «прикапывает» доходы?» прокуратура региона провела проверку.
«Формой справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральном виде», - отмечает прокуратура. То есть, если полученные арендодателем тонны масла, пшеницы, муки вроде как доходом и не являются.
Однако, в регуправлении Федеральной налоговой службы ИА «Высота 102» пояснили, что пунктом 8 части 58 Методических рекомендаций Минтруда РФ по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки предусмотрено отражение доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, в графе «Иные доходы».
Так же в налоговой инспекции отметили, что при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме. Арендующие земли у семьи Шефатовых ИП Глава КФК Казанков Д.В. и ООО «Фермер», как налоговое агенты обязаны были рассчитать налоговую базу и при отсутствии денежных выплат арендодателю представить справки в форме 2-НДФЛ за соответствующий период, а также указать сумму дохода в денежном эквиваленте. Однако, умышленно или нет, ничего подобного не делалось годами – налоги не платились, в декларациях никаких «иных доходов» Владимиром Шефатовыми и его сыном, который работает в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, не указывалось.
Михаил Битюцкий - бывший глава Руднянского района, а ныне председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, также является крупным землевладельцем. Вместе с супругой чиновник владеет долями участков общей площадью почти 900 тысяч квадратных метров.
Еще один «король земельных угодий» - бывший руководитель Владимира Шефатова, экс-спикер облдумы, а ныне сенатор от Волгоградской области Николай Семисотов. Когда-то он был главой Михайловского муниципального района и городского округа «город Михайловка» и параллельно обзавелся серьезными площадями сельхозназначения.
Сотрудник силовых структур на условиях анонимности высказал в беседе с ИА «Высота 102» предположение, что при должном усердии ответственных должностных лиц, многих чиновников - землевладельцев можно было бы уличить в сокрытии доходов: «Вполне работающая схема. Есть большие сомнения, что арендная плата за пользование землями действительно уплачивается маслом, соломой и зерном. Скорее всего, имеют место нелегальные денежные отношения. И это немаленькие суммы, с учетом площадей декларируемых земельных наделов. При сегодняшних технических и информационных возможностях это выясняется и доказывается элементарно». В чем причина того, что чиновники, которым земля приносит «левую» прибыль, чувствуют себя вольготно и безнаказанно, - неизвестно. Может быть, дело в некомпетентности правоохранительных и надзорных органов, а может быть в том, что еще не вечер.