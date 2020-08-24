





Так, бывший глава Чернышковского района Владимир Шефатов, ныне занимающий теплое кресло руководителя аппарата Волгоградской областной думы, в 2019 году официально заработал более 2-х миллионов 137 тысяч рублей. Сумма сопоставима с годовой зарплатой госслужащего такого уровня. Вместе с тем, из года в год в декларациях семьи Шефатовых фигурируют земельные участки, общая площадь которых превышает 200 га. Само собой, все эти земли расположены на территории Чернышковского района. После публикации ИА «Высота 102» То, что среди депутатов, сенаторов и других государственных служащих Волгоградской области немало крупных землевладельцев - не секрет. Бывшие главы районов - «селяне от сохи», устроившиеся на хлебные места, исправно показывают в своих декларациях сведения о наличии в собственности сотен и сотен гектаров земли. История умалчивает, как чиновники, ни дня не занимаясь фермерством, пересаживаясь с одной должности на другую, стали счастливыми обладателями бескрайних наделов. И как-то так складно получается, что обширные земельные угодья, совсем-совсем не приносят официального денежного дохода.Так, бывший глава Чернышковского района Владимир Шефатов, ныне занимающий теплое кресло руководителя аппарата Волгоградской областной думы, в 2019 году официально заработал более 2-х миллионов 137 тысяч рублей. Сумма сопоставима с годовой зарплатой госслужащего такого уровня. Вместе с тем, из года в год в декларациях семьи Шефатовых фигурируют земельные участки, общая площадь которых превышает 200 га. Само собой, все эти земли расположены на территории Чернышковского района. После публикации ИА «Высота 102» «Мимо декларации: руководитель аппарата Волгоградской облдумы «прикапывает» доходы?» прокуратура региона провела проверку.





Согласно данным надзорного органа, в настоящее время один из участков Шефатовых обрабатывается фермерами-арендаторами на основании договора. Документом предусмотрена арендная плата в натуральной форме (фуражная пшеница, мука, солома, растительное масло).

«Формой справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральном виде», - отмечает прокуратура. То есть, если полученные арендодателем тонны масла, пшеницы, муки вроде как доходом и не являются.

Однако, в регуправлении Федеральной налоговой службы ИА «Высота 102» пояснили, что пунктом 8 части 58 Методических рекомендаций Минтруда РФ по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки предусмотрено отражение доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, в графе «Иные доходы».

Так же в налоговой инспекции отметили, что при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме. Арендующие земли у семьи Шефатовых ИП Глава КФК Казанков Д.В. и ООО «Фермер», как налоговое агенты обязаны были рассчитать налоговую базу и при отсутствии денежных выплат арендодателю представить справки в форме 2-НДФЛ за соответствующий период, а также указать сумму дохода в денежном эквиваленте. Однако, умышленно или нет, ничего подобного не делалось годами – налоги не платились, в декларациях никаких «иных доходов» Владимиром Шефатовыми и его сыном, который работает в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, не указывалось.

В этой связи возникают вопросы и другим собственникам земли, окопавшимся в коридорах власти.

Михаил Битюцкий - бывший глава Руднянского района, а ныне председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, также является крупным землевладельцем. Вместе с супругой чиновник владеет долями участков общей площадью почти 900 тысяч квадратных метров.

Еще один «король земельных угодий» - бывший руководитель Владимира Шефатова, экс-спикер облдумы, а ныне сенатор от Волгоградской области Николай Семисотов. Когда-то он был главой Михайловского муниципального района и городского округа «город Михайловка» и параллельно обзавелся серьезными площадями сельхозназначения.





Какой доход на самом деле могут приносить земли, нажитые непосильным трудом слуг государства, можно только догадываться.

Сотрудник силовых структур на условиях анонимности высказал в беседе с ИА «Высота 102» предположение, что при должном усердии ответственных должностных лиц, многих чиновников - землевладельцев можно было бы уличить в сокрытии доходов: «Вполне работающая схема. Есть большие сомнения, что арендная плата за пользование землями действительно уплачивается маслом, соломой и зерном. Скорее всего, имеют место нелегальные денежные отношения. И это немаленькие суммы, с учетом площадей декларируемых земельных наделов. При сегодняшних технических и информационных возможностях это выясняется и доказывается элементарно». В чем причина того, что чиновники, которым земля приносит «левую» прибыль, чувствуют себя вольготно и безнаказанно, - неизвестно. Может быть, дело в некомпетентности правоохранительных и надзорных органов, а может быть в том, что еще не вечер.

