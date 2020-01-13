Мимо декларации: руководитель аппарата Волгоградской облдумы «прикапывает» доходы?





Ежегодное пристальное изучение деклараций госслужащих различных уровней зачастую наводит представителей СМИ на философские мысли о степени чистоты помыслов и реальной глубине карманов чиновников. Если вникнуть в некоторые факты, то можно сделать любопытные открытия. Так, журналистское расследование ИА «Высота 102» привело к ряду вопросов в отношении семейных активов руководителя аппарата Волгоградской облдумы Владимира Шефатова.

Известно, что бывший глава Чернышковского района в свое время пришел работать в регпарламент не с пустыми руками, а имея в собственности не менее 1 миллиона квадратных метров земель сельхозназначения. Обширные площади в первые годы работы на госслужбе указывались в декларации самого Владимира Шефатова, затем плавно перекочевали в собственность его супруги. Еще одним землевладельцем в семье руководителя аппарата облдумы является сын - Андрей Шефатов, трудоустроенный в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области.





В собственности молодого Шефатова, по сведениям за 2018 год, 2 с половиной миллиона квадратных метров земель. Кадастровые номера земельных участков, принадлежащих частным лицам, чем-то секретным не являются, поэтому проследить, что же происходит с землями, помимо того, что они указываются в декларациях, труда не составило.





Итак, публично - кадастровые карты показывают, что земля, половина которой принадлежит Владимиру Шефатову и его супруге, обрабатывается. По сведениям ИА «Высота 102», наделы сдаются в аренду фермеру, имя которого редакции также известно.

Земля Шефатова – младшего не отмежевана, но по свежим спутниковым снимкам видно, что весь квартал, в который входит земля чиновника, также обрабатывается. Т.е., можно предположить, что Андрей Владимирович либо возделывает участки сам, либо это делают сельхозпроизводители.

По самым приблизительным подсчетам, за сданные в аренду фермерам поливные земли можно получать доход не менее 5 тысяч рублей с гектара. То есть, 100 га - это полмиллиона прибыли в год.

Между тем, как следует из деклараций семьи Шефатовых, из года в год отец и сын указывают в строке доходов суммы, равные денежному жалованью за труд на госслужбе в аппарате облдумы и в администрации Волгоградской области. Сумма доходов супруги господина Шефатова была больше, чем обычно, лишь в 2014 году, когда земельные наделы мужа плавно перекочевали в ее собственность. Получается, что миллионы квадратных метров земли, которыми владеет семья Шефатовых, либо являются мертвым грузом, либо все-таки приносят доход.

Тем более что, согласно ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения», если участки не обрабатываются более 3-х лет, земля может быть изъята у собственника в судебном порядке. В случае с бывшим главой Чернышковского района Владимиром Шефатовым, ничего подобного не наблюдается - заветные гектары стабильно указываются в декларационных отчетах. То есть, по предварительным выводам, раз земли семьи Шефатовых остаются в собственности, то они используются по целевому назначению, а значит, могут приносить неплохой доход. Вопрос только, платятся ли с этих доходов налоги, а также должен ли госслужащий сообщать о дополнительном заработке в обязательной декларации?

Данные журналистского расследования редакция ИА «Высота 102» направляет в компетентные органы .



