Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате в Волгоградской области

Здравоохранение 23.08.2020 14:18
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23.08.2020 14:18
В Калачевском психоневрологическом интернате в Волгоградской области произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона. Отмечается, что все пациенты изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. Идет обследование всех сотрудников и постояльцев на коронавирусную инфекцию.
Сколько случаев заражения выявлено в интернате, в оперативном штабе не сообщают. Однако за минувшие сутки в регионе выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 26 – в Калачевском районе.
Всего в Волгоградской области, напомним, выявлено 11 299 случаев заражения коронавирусом. 84 человека скончались и 7608 выздоровели.
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