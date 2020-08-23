Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате в Волгоградской области





В Калачевском психоневрологическом интернате в Волгоградской области произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона. Отмечается, что все пациенты изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. Идет обследование всех сотрудников и постояльцев на коронавирусную инфекцию.

Сколько случаев заражения выявлено в интернате, в оперативном штабе не сообщают. Однако за минувшие сутки в регионе выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 26 – в Калачевском районе.

Всего в Волгоградской области, напомним, выявлено 11 299 случаев заражения коронавирусом. 84 человека скончались и 7608 выздоровели.



