В Волгограде существует много мест, которые притягивают взгляд туристов, а для рядовых жителей кажутся уже чем-то обыденным. Один из таких – участок каменной мостовой в самом центре города на проспекте Ленина. Камнем вымощен небольшой кусок проезжей части напротив дома №10 по улице Комсомольская.

– Многие полагают, что это – фрагмент дороги, сохранившийся от времён старого Царицына. Однако на самом деле это не совсем так, – рассказывает волгоградский краевед Роман Шкода. – В Царицыне не мостили улицы столь ровно, надо признать, что качество мощения в те годы было не таким высоким. Во-вторых, в те времена здесь не было проезжей улицы, вся нечётная сторона проспекта на участке от ул. Комсомольской до пл. Ленина была создана заново на месте плотной городской застройки, снесённой после Сталинградской битвы. В довоенном Сталинграде проезд проходил в виде ул. Республиканской лишь по линии четной стороны проспекта.

Немногие помнят, когда и почему появилась каменная мостовая в Волгограде. Краевед отмечает, что в «нулевые» на этом месте была троллейбусная остановка и именно тогда участок, где останавливался общественный транспорт выложили камнем, который намного крепче асфальта.

– Это даже не единственная мощёная камнем остановка в городе (существует такой стандарт), правда подобных остановок в Волгограде осталось в наше время очень мало, – заключил Роман Шкода.

Отметим, что еще один участок каменной мостовой в Волгограде в скором времени должен появиться на площади Павших борцов, где в настоящее время проводятся ремонтные работы. Планируется замостить участок дороги, прилегающий к скверу с Вечным огнем, для возможного проезда военной техники.

Скриншот с сервиса Яндекс.Карты