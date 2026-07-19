Юные гандболистки Волгоградской области ведут борьбу за выход в плей‑офф на XIII летней Спартакиаде учащихся России по гандболу среди девушек. Финальный этап турнира принимает Салават – второй по величине город Башкортостана. В соревнованиях выступают сборные игроков 2010–2011 годов рождения, и для многих из них этот старт – один из первых серьёзных выходов на всероссийский уровень.

Начало для волгоградок получилось ярким. В стартовом матче группа «А» увидела уверенную игру волгоградских «динамовок»: сборная Башкортостана, выступавшая на правах хозяйки площадки, уступила со счётом 42:19. Уже в той встрече проявился главный козырь команды – высокий темп и плотная командная работа, не оставлявшая соперницам пространства для манёвра.

Во второй игре сборная Волгоградской области подтвердила свой настрой, переиграв команду Кемеровской области – 46:25. Разница в счёте вновь показала, что волгоградские гандболистки умеют использовать свои сильные стороны и грамотно реализовывать моменты.

Однако Спартакиада тем и ценна, что проверяет не только на уверенные победы, но и на умение держать удар. В третьем матче волгоградки встретились со сборной Ростовской области и уступили со счётом 21:32. Это поражение стало поводом для серьёзной работы над ошибками: в юношеских турнирах именно такие встречи помогают быстрее взрослеть и учиться справляться с давлением.

Сейчас сборная Волгоградской области продолжает выступление в группе «А», где за выход в следующий раунд борются шесть команд. Впереди – принципиальные встречи: 19 июля волгоградские гандболистки сыграют со сборной Москвы, а 20 июля их ждёт матч со Ставропольским краем.

По итогам группового этапа лучшие команды выйдут в плей‑офф. Четвертьфинальные матчи запланированы на 21 июля, полуфиналы – на 22 июля. 23 июля станут известны призёры турнира: в этот день пройдут матч за третье место и финал Спартакиады.

Александр Веселовский

Фото: Федерация гандбола России