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Происшествия

Маневр волгоградца на иномарке покалечил ребенка в автобусе

Происшествия 19.07.2026 11:12
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19.07.2026 11:12


Нарушение правил дорожного движения привело к травмированию 3-летнего ребенка в пассажирском автобусе в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Ворошиловском районе напротив дома №1 по улице Череповецкой.

Установлено, что 45-летний водитель Kia Magentis при выполнении поворота направо не предоставил преимущество пассажирскому автобусу.

В результате водитель «Волгабаса» был вынужден применить экстренное торможение, в результате чего в салоне упала 3-летняя девочка. Ребенка с места происшествия с травмами забрали врачи скорой помощи.

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