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Общество

Атаки БПЛА привели к задержкам и отмене рейсов в волгоградском аэропорту

Общество 19.07.2026 08:12
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19.07.2026 08:12


Пять авиарейсов на данный момент задерживаются в аэропорту Волгограда. Самолеты не могут вовремя прилететь из Москвы и Санкт-Петербурга из-за ограничений, которые вводились в результате беспилотных угроз.

Согласно данным волгоградского аэропорта, также отменен один рейс из Антальи, который ожидался 19 июля в 23:50 мск. Причина не поясняется.

Прибытие самолета из Санкт-Петербурга перенесено на час – с 17:45 мск на 18:45 мск. Соответственно его вылет его из Волгограда также задерживается. Два московских рейса также прибудут в Волгоград с опозданием, что сказалось и на время обратных вылетов в столицу. 

Напомним, что в Волгоградской области минувшей ночью объявлялась беспилотная опасность, которая действовала более пяти часов.

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