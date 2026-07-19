Пять авиарейсов на данный момент задерживаются в аэропорту Волгограда. Самолеты не могут вовремя прилететь из Москвы и Санкт-Петербурга из-за ограничений, которые вводились в результате беспилотных угроз.

Согласно данным волгоградского аэропорта, также отменен один рейс из Антальи, который ожидался 19 июля в 23:50 мск. Причина не поясняется.

Прибытие самолета из Санкт-Петербурга перенесено на час – с 17:45 мск на 18:45 мск. Соответственно его вылет его из Волгограда также задерживается. Два московских рейса также прибудут в Волгоград с опозданием, что сказалось и на время обратных вылетов в столицу.

Напомним, что в Волгоградской области минувшей ночью объявлялась беспилотная опасность, которая действовала более пяти часов.