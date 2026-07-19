Более 9 тыс. волгоградских металлургов могут уйти на пенсию досрочно

В Волгоградской области право на досрочную пенсию имеют более 9 тысяч человек, которые работают в металлургической отрасли. Такая льгота, как уточнили в СФР по региону, распространяется на работников, задействованных в вельцевании, обжиге, рафинировании металлов, производстве цветных металлов, твёрдых сплавов и др.

Стать пенсионерами раньше положенного срока могут мужчины в возрасте 50 лет и 45-летние женщины. Для этого им нужно проработать не менее 10 лет и 7,5 лет под землей, на работах с вредными условиями труда или в горячих цехах. Также они должны иметь страховой стаж не менее 20 лет у мужчин и 15 лет – у женщин.

Еще она категория, которая имеет право на досрочную пенсию, - мужчины в возрасте 55 лет и женщины в возрасте 50 лет. Право на льготу они имеют, если проработали в тяжёлых условиях труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет, имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.

Фото из архива V102.RU