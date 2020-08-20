Экономика

Помогаем делом: сотрудники Гремячинского ГОКа провели акцию по сдаче донорской крови

Экономика 20.08.2020 13:47
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20.08.2020 13:47


Руководители и профсоюзная организация «ЕвроХим-ВолгаКалия» поддержали стремление коллектива принять участие в волонтерской акции по сдаче донорской крови, чтобы улучшить ситуацию с наличием необходимого запаса в больницах Волгоградской области, в том числе и в Котельниковской ЦРБ.
Как сообщил ИА «Высота 102» отдел по связям с общественностью, специально для централизованной доставки волонтеров предприятие выделило автобус. Донорам предоставлено два дня оплачиваемого отдыха. 
Донорские субботы коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовывал и ранее. Перерыв был связан с необходимостью ограничивать перемещения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По мере улучшения ситуации с заболеваемостью в регионе добровольцы Гремячинского ГОКа возобновили добрые традиции помощи. 
«ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию в Котельниковском районе уникального проекта – первое в новейшей истории России строительство масштабного производственного предприятия с нуля. 
Уникальным является и социальная программа, главная цель которой – повышение качества жизни людей. В соответствии с этим принципом предприятие не только строит жилье и важные социальные объекты, проводит мероприятия по поддержке талантливых детей и молодежи, оказывает содействие осуществлению общественно-важных гражданских инициатив населения Котельниковского района, но и всячески поощряет волонтерские начинания сотрудников.

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