



Руководители и профсоюзная организация «ЕвроХим-ВолгаКалия» поддержали стремление коллектива принять участие в волонтерской акции по сдаче донорской крови, чтобы улучшить ситуацию с наличием необходимого запаса в больницах Волгоградской области, в том числе и в Котельниковской ЦРБ.

Как сообщил ИА «Высота 102» отдел по связям с общественностью, специально для централизованной доставки волонтеров предприятие выделило автобус. Донорам предоставлено два дня оплачиваемого отдыха.

Донорские субботы коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовывал и ранее. Перерыв был связан с необходимостью ограничивать перемещения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По мере улучшения ситуации с заболеваемостью в регионе добровольцы Гремячинского ГОКа возобновили добрые традиции помощи.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию в Котельниковском районе уникального проекта – первое в новейшей истории России строительство масштабного производственного предприятия с нуля.

Уникальным является и социальная программа, главная цель которой – повышение качества жизни людей. В соответствии с этим принципом предприятие не только строит жилье и важные социальные объекты, проводит мероприятия по поддержке талантливых детей и молодежи, оказывает содействие осуществлению общественно-важных гражданских инициатив населения Котельниковского района, но и всячески поощряет волонтерские начинания сотрудников.



