Здравоохранение

Две смерти за сутки: коронавирус забирает жителей Волгоградской области

Здравоохранение 20.08.2020 11:47
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20.08.2020 11:47


Два летальных случая от коронавирусной инфекции за минувшие сутки подтверждены в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, список погибших от COVID-19 вырос до 82 человек.
Вновь заболевшими за сутки стали 84 человека, в 192 выздоровели.
Всего в регионе коронавирус был выявлен у 11 023 человек, из них выздоровели на сегодняшний день 7343. 

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