Две смерти за сутки: коронавирус забирает жителей Волгоградской области





Два летальных случая от коронавирусной инфекции за минувшие сутки подтверждены в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, список погибших от COVID-19 вырос до 82 человек.

Вновь заболевшими за сутки стали 84 человека, в 192 выздоровели.

Всего в регионе коронавирус был выявлен у 11 023 человек, из них выздоровели на сегодняшний день 7343.



