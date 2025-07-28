«Ротор» провел утомительную ночь в Шереметьево

Команде пришлось провести всю ночь в аэропорту Шереметьево, куда команда прилетела из Челябинска после матча с местным клубом, состоявшимся 26 июля. Однако вернуться домой 27 июля им удалось не сразу.
Как рассказал в соцсетях пресс-аташе клуба Михаил Шептухин, рейс до Волгограда из-за введенных ограничений в московском аэропорту переносили несколько раз. Самолет должен был вылететь в 2 часа ночи, но в итоге борт взлетел лишь в 9 утра. Лишь к полудню воскресенья футболисты оказались дома.
Фото V102.RU (архив)