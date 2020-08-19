Экономика

«Корпорация развития Волгоградской области» потерпела двойное фиаско в попытке купить кусок прибрежной зоны

Экономика 19.08.2020 12:31
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19.08.2020 12:31


Во второй раз сорвалась попытка АО «Корпорация развития Волгоградской области» приобрести солидный участок прибрежной зоны в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», как и в первый раз, не нашлось ни одного желающего продать земельный участок площадью не менее 50 тысяч квадратных метров и здание площадью от 6 тысяч квадратных метров на расстоянии не более 500 метров от реки Ахтуба и 3,5 километра от границы городского округа. Акционерное общество готово было сначала заплатить за эту недвижимость 55 миллионов рублей, затем снизило эту цену до 50,3 миллиона рублей. Однако все попытки оказались безуспешными. 
В технической документации не раскрывается цель сделки по приобретению недвижимости. Однако, по некоторым данным, земля около реки Ахтуба понадобилась для организации спортивно-оздоровительного кластера. 
Напомним, в мае этого года администрация Волгоградской области приобрела дополнительные акции АО «Корпорация развития Волгоградской области». Речь шла о ценных бумагах  на общую сумму в 150 миллионов рублей. Большая часть из этих средств должна была пойти на приобретение объектов недвижимости и их модернизацию.

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