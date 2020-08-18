«Отблагодарил за доброту»: убийце двух стариков из Волгоградской области дали 20 лет





В Волгоградской области убийца двух стариков осужден к 20 годам лишения свободы за преступление, совершенное 18 лет назад. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, перед судом предстал гражданин одной из стран ближнего зарубежья Андрей Оглы. Он признан виновным в совершении в убийстве двух лиц, сопряженным с разбоем.

В марте 2002 года Оглы, приехав в г. Котельниково Волгоградской области из Иркутска, стал проситься на ночлег в один из домов. Находившийся в доме 84-летний мужчина предложил ему вынести продукты питания, однако осужденный напал на него и его 89-летнюю сестру. Старика он убил кочергой, а женщину – кулаком.

После убийства негодяй похитил золотое кольцо стоимостью 10 000 рублей, сняв его с пальца убитой пенсионерки.

Причастность Оглы к совершению двойного убийства была установлена органом предварительного расследования спустя 17 лет – в 2019 году, благодаря результатам работы банка данных дактилоскопической информации. Вину в совершенном преступлении осужденный не признал, пояснив, что в тот момент содержался в СИЗО Иркутска. Однако эта версия опровергнута стороной обвинения в ходе судебного следствия и признана судом несостоятельной. Расследование уголовного проводилось первым отделом СУ СК России по Волгоградской области. Отбывать срок преступник будет в колонии строгого режима.







