Расследования

«Отблагодарил за доброту»: убийце двух стариков из Волгоградской области дали 20 лет

Расследования 18.08.2020 15:16
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18.08.2020 15:16


В Волгоградской области убийца двух стариков  осужден к 20 годам лишения свободы за преступление, совершенное 18 лет назад. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, перед судом предстал гражданин одной из стран ближнего зарубежья Андрей Оглы. Он  признан виновным в совершении в убийстве двух лиц, сопряженным с разбоем.
В марте 2002 года Оглы, приехав в г. Котельниково Волгоградской области из Иркутска, стал проситься на ночлег в один из домов. Находившийся в доме 84-летний мужчина предложил ему вынести продукты  питания,  однако  осужденный  напал на него и его 89-летнюю сестру. Старика он убил кочергой, а женщину – кулаком. 
После  убийства  негодяй  похитил  золотое  кольцо стоимостью 10 000 рублей, сняв его с пальца убитой пенсионерки.
Причастность  Оглы к совершению двойного убийства была установлена органом предварительного расследования спустя 17 лет – в 2019 году, благодаря результатам работы банка данных дактилоскопической информации. Вину в совершенном преступлении осужденный не признал, пояснив, что в тот момент   содержался  в  СИЗО   Иркутска.  Однако  эта  версия опровергнута стороной обвинения в ходе судебного следствия и признана судом несостоятельной. Расследование  уголовного  проводилось первым отделом СУ СК России по Волгоградской области. Отбывать срок преступник будет в колонии строгого режима. 


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