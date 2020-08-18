



В Волгоградской области продлено действие ограничительных мер из-за распространения COVID-19 — такое решение принято 18 августа на заседании регионального оперативного штаба. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, прежде всего, это касается режима самоизоляции для жителей старшего возраста, организации массовых мероприятий, а также использования средств защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная, но при этом остается напряженной, — Андрей Бочаров напомнил, что в регионе выявлено 10852 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 6995 человек, — Начиная с августа регистрируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей Волгоградской области, возвращающихся с отдыха из других регионов России. Доля таких случаев уже превысила 10% от общего числа вновь заболевших. Динамика сохраняется, ситуация развивается по нарастающей».

В связи с требованиями профильного ведомства и действующими ограничениями традиционный формат проведения Дня знаний претерпит изменения — общих линеек не будет. По решению оперштаба, торжественные построения в учебных заведениях региона проведут раздельно по классам или по параллелям.

В целом первого сентября к занятиям приступят свыше 375 тысяч школьников и студентов Волгоградской области. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности за классами и группами учеников закрепят на постоянной основе учебные помещения, в которых будут проводить занятия; обеспечат каждодневную термометрию, а также обработку помещений. Особое внимание уделят вопросам безопасного использования оборудования, которое устанавливают в образовательных учреждениях для профилактики COVID-19.

Также из-за возможного осложнения ситуации в связи с традиционным увеличением в осенний период заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также в связи с массовым возвращением жителей из поездок предстоит актуализировать план развертывания дополнительного коечного фонда.





Особое внимание на заседании оперштаба было уделено организации дополнительного контроля за въездом на территорию Волгоградской области людей, которые находились на отдыхе в других регионах, — в рамках межведомственного взаимодействия будет разработан и применен механизм по аналогии с мерами, которые внедряли весной.

Кроме того, Волгоградская область поддержит высокий уровень тестирования на наличие коронавирусной инфекции с особым вниманием к отпускникам, прежде всего, посетившим заграничные курорты и здравницы юга России. Общее число исследований уже превысило 355 тысяч тестов, в среднем за день проводится порядка 3,5 тысячи. В ближайшее время мощности будут увеличены за счет включения в работу дополнительных частных лабораторий.



