



Волгоградская городская дума опубликовала декларации о доходах депутатов за 2019 год. ИА "Высота 102" проанализировало, что нажили за прошедший год народные избранники и сколько потеряли.





Доходы Владлена Колесникова, бывшего первого заместителя, а с конца прошлого года спикера Волгоградской городской думы, в 2019 году выросли всего на 35 тысяч рублей, чуть не дотянув до 1,5 миллиона рублей. Супруга Колесникова по-прежнему удачливее мужа в финансовом плане, хотя за прошлый год она потеряла почти 3 миллиона. Ее доход составил 25,3 миллиона рублей против 28,9 миллиона годом ранее. В совместной собственности у четы Колесниковых два автомобиля - Toyota Lexus RX300 и автомобиль BMW X5 xDrive 35i и две квартиры. У супруги спикера гордумы в общедолевой собственности пять земельных участков и одна автодорога.





Андрей Гимбатов, который вырос с заместителя до первого зампредседателя Волгоградской городской думы, внезапно резко обеднел. Его доход в 2019 году составил всего 1,3 миллиона рублей, тогда как в 2018-м он декларировал 20 миллионов. По-прежнему пользуется депутат жилым домом и двумя земельными участками, владеет двумя автомобилями - Toyota Alphard и МАЗ 500. В семье Гимбатовых теперь больше в дом приносит жена - она задекларировала за прошлый год астрономические 13,6 миллиона рублей, учитывая, что в 2018-м доход женщины был 2,9 миллиона. В ее индивидуальной собственности жилой дом, квартира, два земельных участка, трансформаторная подстанция, лаборатория ультразвука, здание лабораторно-конструкторского корпуса и корпус научного назначения.





На 4 миллиона в 2019 году упал доход Дмитрия Дильмана - некогда рядового депутата, а сегодня заместителя председателя Волгоградской городской думы. За прошлый год слуга народа задекларировал 12,9 миллиона рублей. Годом ранее его доход составлял 16 миллионов. В собственности у Дмитрия Дильмана теперь 7 земельных участков (было 8), дом, два садовых дома, летняя кухня, квартира и встроенное нежилое помещение. Владеет депутат 4 трубоукладчиками. Годовой доход супруги депутата составил всего 286 тысяч рублей. Никакого имущества в собственности у женщины нет.





Директор волгоградского лицея №5 Лариса Тропкина показала официальный доход почти в 1 миллион 726 тысяч рублей. В собственности у депутата-учителя есть квартира ( 83,9 кв.м.). Супруг Ларисы Тропкиной в 2019 году принес в дом скромные 375 тысяч рублей, но при этом владеет четырьмя дорогими автомобилями - Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz GLE купе, Subaru Impreza и Mercedes-Benz. Есть у мужа директора лицея и гараж площадью 332,4 кв.м.

Официально неженатый и не имеющий собственности депутат Дмитрий Федюшкин заработал в 2019 году всего около 585 рублей. Еще один неженатый народный избранник - Алексей Федотов задекларировал доход почти в 5 миллионов рублей. Депутат Иван Никитин также официально одинок, зато владеет большим жилым домом (484,5 кв.м.), а также автомобилями BMW 116i, еще одним BMW 116i и Volkswagen Multivan. Годовой доход Никитина - 3 миллиона 687 тысяч рублей.

Коммунист Андрей Анненко не отстает от депутатов-единороссов по доходам. За 2019 год он задекларировал 8,7 миллиона рублей - на 4 миллиона больше, чем годом ранее. В собственности народного избранника больше нет автомобиля Porsche Cayenne s 4,2TDI и двух экскаваторов-погрузчиков. Зато в декларации Анненко появился Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC. Никуда не делись Моторное судно Bavaria BMB 29 S и ГАЗ 322132. Как и прежде, владеет депутат жилым домом и двумя квартирами. Его супруга задекларировала 884 тысячи рублей - больше, чем в 2018 году в 400 раз (было 2 121 руб). В ее собственности все тоже здание мойки легкового автотранспорта и РендРоверэвок. А вот автомобиля Audi A8 L в декларации супруги Анненко больше нет.

Единоросс Саро Багдасарян отчитался о доходе в 14,2 миллиона рублей. Годом ранее он декларировал 8,8 миллиона. В индивидуальной собственности депутата сейчас 8 земельных участков, еще два - в общей долевой. Багдасарян владеет двумя квартирами, 4 нежилыми зданиями, 2 производственными сооружениями, а также внушительным автопарком из 13 транспортных средств, преимущественно спецтехники. Отметим, что декларация депутата за 2018 год была богаче - 11 земельных участков, 2 квартиры, 7 нежилых зданий, 3 производственных сооружения и 14 транспортных средств.

Сергей Сидельников официально женат и является отцом двоих несовершеннолетних детей. Доход единоросса в 2019 году составил немногим более 1 миллиона 684 тысяч рублей.

Руслан Морозов, стараниями фирмы которого в Волгограде появились остановки из жуткого «пивного» пластика, заработал в 2019 году примерно 1 миллион 398 тысяч рублей. Из транспортных средств у Морозова имеются УАЗ-3163 «Патриот» и моторная лодка DELTA 440.

Весьма солидный годовой доход задекларировал депутат Юрий Моисеев. Он заработал в 2019 году почти 20 миллионов рублей.

7 миллионов 463 тысячи 356 рублей составил годовой доход депутата-правдоруба Дмитрия Крылова. Он является владельцем Lexus LX III 570, маломерного судна Hydra-Sports 185 FS, прицепа легкового SHORELANDR и автоприцепа ВВ1095.



Иосиф Ефремов - сын депутата Волгоградской областной думы Ирины Соловьевой является одним из самых успешных в плане доходов городских депутатов. Доход - больше 48 миллионов рублей. Это намного больше, чем в 2018 году - тогда наследник успешных родителей задекларировал около 29,5 миллиона рублей. В собственности у Иосифа Ефремова - огромные земельные участки и нежилые здания.









Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Волгоградской гордумы Илья Багров задекларировал 2,6 миллиона рублей. Имущество депутата - квартира, автомобиль Toyota Highlander и мотоцикл Harley-Davidson Road King. Еще одна квартира находится в общедолевой собственности.

Депутат-единоросс Андрей Биленко отчитался о доходе в 914 тысяч 535 рублей. У него три квартиры - две в индивидуальной и одна в общедолевой собственности.

Еще один член партии власти Олег Богатов получил в 2019 году доход в размере 10,7 миллиона рублей. У депутата, который работает заместителем гендиректора по управлению персоналом ООО "РИТЭК", индивидуального имущества нет. Две квартиры находятся в общей совместной собственности с супругой и одна в общей долевой.

Депутат от ЛДПР Артем Глазунов в 2019 году обеднел на 9 миллионов рублей, задекларировав 18,3 миллиона против 27,9 млн годом ранее. В списке имущества депутата без изменений.

В финансовом плане у брата Артема Глазунова - Дениса Глазунова все стабильно. В 2019 году он получил ровно 360 тысяч рублей дохода, как и в 2018-ом.







