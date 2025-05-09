«Это было невероятно»: фотограф показал красоту фейерверка в Волгограде 9 мая





В Волгограде одновременно с салютом вечером 9 мая на Центральной набережной дали праздничный фейерверк, по красоте которому до сих пор не было равных. В этом мнении сошлись даже профессиональные фотографы. Под впечатлением от увиденного остались жители и гости города-героя.









Фотограф Павел Мирошкин снимал праздничный фейерверк с противоположной стороны Волги. Там, по его словам, царила особая атмосфера.

– Многие волгоградцы приехали большими компаниями, семьями и, удобно расположившись на песке, наблюдали за происходящим. С другой стороны Волги можно было наблюдать оба фейерверка – на Мамаевом кургане и набережной, а также артиллерийский салют в районе 7-й Гвардейской одновременно. Зрелище грандиозное. Самые восторженные эмоции, – поделился впечатлениями фотограф.





По словам Павла, фейерверк, который устроили власти по случаю 80-летия Великой Победы, – вероятно, самый дорогой если не за всю историю, то уж точно за последнее время.

– Небо сияло полностью – плотность залпов невероятная, – заключает волгоградец.









Ранее ИА «Высота 102» опубликовало фото артиллерийского салюта в центре Волгограда, за которым наблюдали с колес сотни автомобилистов и пешеходы.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»