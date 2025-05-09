В ЛНР открыли площадь Героев Сталинграда и ДК





Сегодня, 9 мая, центральная площадь в станице Луганской ЛНР стала площадью Героев Сталинграда. Как сообщили V102.RU в администрации области, при поддержке Волгоградского региона сегодня торжественно был открыт и дом культуры в станице.

На площадке перед культурным центром теперь обустроены пешеходные зоны, установлены детские площадки и озеленена вся территория. В Доме культуры есть все для занятий творчеством, комфортные актовые залы, кофейня, художественная мастерская. Уже работают народный театр, хор, кружки. На площади перед Домом культуры появились пешеходные зоны, перголы и детская площадка.





Поздравил местных жителей руководитель штаба Волгоградской области по ремонтным работам в Станично-Луганском муниципалитете Михаил Битюцкий.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области