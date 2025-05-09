В Волгограде на видео сняли исполнение «Катюши» тысячной толпой





В Волгограде с большим аншлагом 9 мая вечером прошел праздничный концерт с участием «Хора Турецкого» и шоу женских голосов «Сопрано». Тысячная толпа зрителей, сообщает ИА «Высота 102», присоединилась к исполнителям – хором и с танцами люди спели с артистами легендарную «Катюшу». Фрагмент исполнения снял на видео корреспондент информагентства.





Отметим, что исполнители военных песен с первых минут зажгли волгоградскую публику. Люди с удовольствием включили фонарики на телефонах и продолжали подпевать артистам на протяжении двух часов.

Выступление хора стало финальным аккордом в праздновании Дня Победы в Волгограде. На последних минутах концерта небо над набережной Волгограда озарил красочный фейерверк.