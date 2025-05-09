Волгоградцы приняли на ура нового диктора парада Победы





Самый молодой в истории Волгограда диктор парада Победы – 21-летний студент ВГИИК Рудольф Мелкумян – сегодня прошел боевое крещение, озвучив главное событие года. Корреспонденты ИА «Высота 102» узнали, какие впечатления он испытывает по окончании парада.

– Очень много теплых, положительных комментариев. Это, конечно, меня очень радует. Говорят, я не оплошал. Это не может не мотивировать работать вдвойне. После парада я вел еще одно мероприятие в администрации области, и там услышал много хороших оценок моей работы. Когда спускался с трибуны, незнакомые люди, там были и москвичи, подходили, хвалили, Конечно, я в восторге, рад. И мама рада. Вообще, у меня большая группа поддержки, они все верили в меня, – поделился Рудольф.

По словам молодого человека, сегодня утром перед парадом он еще раз занимался со своим педагогом Анастасией Сафроновой.

– Все, что можно было сделать, мы сделали перед сегодняшним ответственным днем. Самая высшая награда для ученика – когда твой преподаватель тобой доволен. Такая оценка была дана моей сегодняшней работе, и я счастлив, – признался Рудольф.

Отметим, что и читатели ИА «Высота 102» высоко оценили работу молодого диктора.

– Отлично! Старался, красивый голос!.

– Очень впечатляет! Молодец мальчишка!

Такие комментарии оставили волгоградцы в нашем телеграм-канале.