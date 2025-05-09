«Хор Турецкого» выступит перед волгоградцами 9 мая





В Волгограде 9 мая жителей и гостей-города с юбилеем Великой Победы поздравят «Хор Турецкого» и вокальная группа «Сопрано Турецкого». Как сообщает V102.RU, концерт начнется в 19:00 на Центральной набережной.

Музыкальные коллективы выступят с двухчасовой программой «Песни Победы», в ходе которой исполнят песни военных лет – «Катюшу», «Смуглянку», «С чего начинается Родина», «Темную ночь» и др. На этой же сцене сегодня вечером ожидают солистов и творческие коллективы Волгограда.

Напомним, после концерта в Волгограде прогремят артиллерийский салют и три фейерверка. Салют запустят в 22.00 в районе ул. 7-й Гвардейской. Фейерверк прогремит над Центральной набережной.

Праздничные залпы также дадут на бульваре Энгельса в Красноармейском районе и по завершении акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане.

Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU