Происшествия

Волгоградец получил разряд током от ноутбука на работе

Происшествия 09.05.2025 18:06
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09.05.2025 18:06


Житель Волгограда оказался в больнице, получив разряд током при прикосновении к ноутбуку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, мужчина был доставлен в больницу №15 в Красноармейском районе.  

– Нечастный случай произошел накануне в детской поликлинике. Пострадал один из сотрудников охраны, – сообщил источник информагентства. – Мужчина прикоснулся к ноутбуку, который был подключен к сети, на который была пролита жидкость. 

Известно, что пострадавшему 22 года. Угрозы его жизни на момент госпитализации не было. 

Напомним, что в Волгограде в настоящее время в разбираются в обстоятельствах получения электротравмы годовалым ребенком. По информации, ранее озвученной ИА «Высота 102»,  девочку поразило током при прикосновении к кнопке в кабине лифта в многоквартирном доме по ул. Петровского. Проверка организована прокуратурой. 

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