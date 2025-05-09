Волгоградец получил разряд током от ноутбука на работе





Житель Волгограда оказался в больнице, получив разряд током при прикосновении к ноутбуку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, мужчина был доставлен в больницу №15 в Красноармейском районе.

– Нечастный случай произошел накануне в детской поликлинике. Пострадал один из сотрудников охраны, – сообщил источник информагентства. – Мужчина прикоснулся к ноутбуку, который был подключен к сети, на который была пролита жидкость.

Известно, что пострадавшему 22 года. Угрозы его жизни на момент госпитализации не было.

Напомним, что в Волгограде в настоящее время в разбираются в обстоятельствах получения электротравмы годовалым ребенком. По информации, ранее озвученной ИА «Высота 102», девочку поразило током при прикосновении к кнопке в кабине лифта в многоквартирном доме по ул. Петровского. Проверка организована прокуратурой.