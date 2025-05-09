Общество

«Люди в экстазе»: волгоградцы спели с «Хором Турецкого» легендарную «Смуглянку»

Общество 09.05.2025 20:43
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09.05.2025 20:43

Волгоградская публика на ура встретила «Хор Турецкого» на Центральной набережной. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», коллектив вышел на сцену в 20.00 – за два часа до праздничного салюта. 

– Как только хор показался на сцене, люди заметно оживились. Включив фонарики на телефонах, зрители тут же стали подхватывать слова всем известных военных песен, – передает корреспондент информагентства Леонид Луночкин. – Первой песней, которую волгоградцы исполнили совместно с артистами, стала «Смуглянка». 


Очевидно, почувствовав настрой волгоградцев, исполнители стали охотнее привлекать зрителей к исполнению песен. Хоровое пение разлилось над Волгой, когда на сцене зазвучала щемящая сердце каждого жителя нашей страны «Журавли».  


Напомним, концерт завершится в 22.00. В это же время  в Волгограде дадут артиллерийский салют и фейерверк. 

Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102» 

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