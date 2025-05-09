



Волгоградцы и гости города-героя в День Победы массово вышли на улицы с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» Леонид Луночкин, в этом году посетить парад и подняться к монументу «Родина-мать зовет!» приехали туристы со всех уголков страны – от Урала до Москвы.





Большое количество портретов фронтовиков сегодня можно было наблюдать на центральных улицах Волгограда – многие принесли фотографии своих отцов, дедов и прадедов на парад Победы. Так, к примеру, посетить главные мероприятия праздника приехал из города Дзержинский со своей семьей Рустам Хамраев.

– На фото изображен мой дед – Равшан Хамраев. Он прошел всю войну артиллеристом. На другой табличке – дедушки моей супруги, которые тоже участвовали в Великой Отечественной войне. Новиков Степан, к сожалению, пропал без вести в 1942 году. Другой мой дедушка также прошел всю войну на Балтийском флоте, был капитаном подводной лодки, – рассказал корреспонденту информагентства Рустам.





Вместе со своей внучкой приехал в центр города Василий Манько. Для прогулки по набережной он взял с собой портрет отца, Клавдия Семеновича Манько, который дошел до Берлина.

– Воевал от начала и до конца Великой Отечественной войны, оканчивал ее на Первом Белорусском фронте под командованием генерала Берзаева, который после стал первым комендантом Берлина. Отец по окончанию войны продолжил уже трудовой подвиг – восстанавливал железную дорогу в Сталинграде, – поделился историей подвигов с корреспондентом Василий.





На площади Ленина сегодня снова можно было встретить волгоградца Юрия Ефимова. По сложившейся давней традиции он ежегодно выходит сюда с портретами своих родственников и заводит музыку на стареньком патефоне. Сегодня он здесь со своим другом.

– На портретах мои дедушки Александр Иванович Ефимов и Черменцев Николай Степанович. Первый пропал без вести в 1942 году, второй – дошел до Кенигсберга, там потерял руку и остался инвалидом. Несмотря на это, он прожил счастливую жизнь в Сталинграде, женился и родил двух дочерей. У деда два Ордена Красного знамени, а также медаль «За оборону Сталинграда», – рассказал волгоградец.





84-летний уралец Михаил Извеков приехал на парад с фотографией своего родного брата – Извекова Ивана.

– Мой брат сначала воевал на Могилевском направлении. После ранения и оправки его отправили на фронт в Японию, там он оставался до 1952 года. По окончании войны вернулся обратно в нашу деревню, – вспоминает Михаил Александрович. – Я самый младший ребенок в семье – всего нас было шестеро братьев. Жил до призыва в армию на Урале, после чего в 1961 году отправился служить в Сталинград. Так и остался здесь, поскольку очень понравился город.





Портрет защитника Сталинграда Солодова Валентина Васильевича на парад принесла его внучка.

– Мой дедушка прошел всю войну, был призван в Сталинграде. Участвовал в защите нашего города, награжден медалью «За взятие Кенигсберга», орденом Красной Звезды. Вернулся с войны живым и прожил долгую жизнь, – рассказала женщина.





На майские праздники в Волгоград приехала из Москвы семья Логинчук. С собой они взяли портреты своих прадедушек.

– Наши прадедушки, Владимир Федорович Логинчук и Афлятунов Абдулхак Валеевич, прошли всю войну, оба получили ранения, – рассказал глава семейства.





С фотографиями своих родственников приехали из Камышина и супруги Рыбкины.

– Моего дедушку Новгородова Алексея Ивановича призвали в армию 22 июня 1941 года в Архангельской области. Воевал под Киевом в 41-й стрелковой дивизии до полного разгрома фашистов. В дивизии было 9 тысяч человек – к концу сражений на Украине осталось меньше тысячи, в том числе и мой дедушка. Также участвовал в сражениях в Ленинградской области, под Сталинградом, а погиб в ожесточенных боях с немецкой огнеметной танковой дивизией в поселке Борок в Ярославской области. Его тело, к сожалению, найти так и не удалось, – поделилась внучка. – На второй фотографии изображен отец моего мужа – Рыбкин Павел Васильевич. Воевал с 1941 года на флоте в Черном море. После Великой Отечественной также участвовал в войне с Японией на Дальнем Востоке. С войны вернулся живым.





Фото: Луночкин Леонид / V102.RU