Общество

От Урала до Москвы: туристы приехали 9 мая в Волгоград с портретами фронтовиков

Общество 09.05.2025 16:26
0
09.05.2025 16:26


Волгоградцы и гости города-героя в День Победы массово вышли на улицы с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» Леонид Луночкин, в этом году посетить парад и подняться к монументу «Родина-мать зовет!» приехали туристы со всех уголков страны – от Урала до Москвы. 


Большое количество портретов фронтовиков сегодня можно было наблюдать на центральных улицах Волгограда – многие принесли фотографии своих отцов, дедов и прадедов на парад Победы. Так, к примеру, посетить главные мероприятия праздника приехал из города Дзержинский со своей семьей Рустам Хамраев. 

– На фото изображен мой дед – Равшан Хамраев. Он прошел всю войну артиллеристом. На другой табличке – дедушки моей супруги, которые тоже участвовали в Великой Отечественной войне. Новиков Степан, к сожалению, пропал без вести в 1942 году. Другой мой дедушка также прошел всю войну на Балтийском флоте, был капитаном подводной лодки, – рассказал корреспонденту информагентства Рустам. 


Вместе со своей внучкой приехал в центр города Василий Манько. Для прогулки по набережной он взял с собой портрет отца, Клавдия Семеновича Манько, который дошел до Берлина. 

– Воевал от начала и до конца Великой Отечественной войны, оканчивал ее на Первом Белорусском фронте под командованием генерала Берзаева, который после стал первым комендантом Берлина. Отец по окончанию войны продолжил уже трудовой подвиг – восстанавливал железную дорогу в Сталинграде, – поделился историей подвигов с корреспондентом Василий. 


На площади Ленина сегодня снова можно было встретить волгоградца Юрия Ефимова. По сложившейся давней традиции он ежегодно выходит сюда с портретами своих родственников и заводит музыку на стареньком патефоне. Сегодня он здесь со своим другом.

– На портретах мои дедушки Александр Иванович Ефимов и Черменцев Николай Степанович. Первый пропал без вести в 1942 году, второй – дошел до Кенигсберга, там потерял руку и остался инвалидом. Несмотря на это, он прожил счастливую жизнь в Сталинграде, женился и родил двух дочерей. У деда два Ордена Красного знамени, а также медаль «За оборону Сталинграда», – рассказал волгоградец. 


84-летний уралец Михаил Извеков приехал на парад с фотографией своего родного брата – Извекова Ивана. 

– Мой брат сначала воевал на Могилевском направлении. После ранения и оправки его отправили на фронт в Японию, там он оставался до 1952 года. По окончании войны вернулся обратно в нашу деревню, – вспоминает Михаил Александрович. – Я самый младший ребенок в семье – всего нас было шестеро братьев. Жил до призыва в армию на Урале, после чего в 1961 году отправился служить в Сталинград. Так и остался здесь, поскольку очень понравился город. 


Портрет защитника Сталинграда Солодова Валентина Васильевича на парад принесла его внучка. 

– Мой дедушка прошел всю войну, был призван в Сталинграде. Участвовал в защите нашего города, награжден медалью «За взятие Кенигсберга», орденом Красной Звезды. Вернулся с войны живым и прожил долгую жизнь, – рассказала женщина. 


На майские праздники в Волгоград приехала из Москвы семья Логинчук. С собой они взяли портреты своих прадедушек. 

– Наши прадедушки, Владимир Федорович Логинчук и Афлятунов Абдулхак Валеевич, прошли всю войну, оба получили ранения, – рассказал глава семейства. 


С фотографиями своих родственников приехали из Камышина и супруги Рыбкины.

– Моего дедушку Новгородова Алексея Ивановича призвали в армию 22 июня 1941 года в Архангельской области. Воевал под Киевом в 41-й стрелковой дивизии до полного разгрома фашистов. В дивизии было 9 тысяч человек – к концу сражений на Украине осталось меньше тысячи, в том числе и мой дедушка. Также участвовал в сражениях в Ленинградской области, под Сталинградом, а погиб в ожесточенных боях с немецкой огнеметной танковой дивизией в поселке Борок в Ярославской области. Его тело, к сожалению, найти так и не удалось, – поделилась внучка. – На второй фотографии изображен отец моего мужа – Рыбкин Павел Васильевич. Воевал с 1941 года на флоте в Черном море. После Великой Отечественной также участвовал в войне с Японией на Дальнем Востоке. С войны вернулся живым. 


Фото: Луночкин Леонид / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.05.2025 17:39
Общество 09.05.2025 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 17:18
Общество 09.05.2025 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 16:41
Общество 09.05.2025 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 16:40
Общество 09.05.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 16:35
Общество 09.05.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 15:40
Общество 09.05.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 15:36
Общество 09.05.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 14:45
Общество 09.05.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 14:33
Общество 09.05.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 13:42
Общество 09.05.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 13:26
Общество 09.05.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 12:43
Общество 09.05.2025 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 11:03
Общество 09.05.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 10:18
Общество 09.05.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 10:02
Общество 09.05.2025 10:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:06
Волгоградец получил разряд током от ноутбука на работеСмотреть фотографии
17:39
Бессмертный полк участников СВО прошел в автоформате в КамышинеСмотреть фотографии
17:18
В ЛНР открыли площадь Героев Сталинграда и ДКСмотреть фотографии
16:41
В МЧС предупредили волгоградцев о граде и сильном ветре 9 маяСмотреть фотографии
16:40
Волгоградцы приняли на ура нового диктора парада ПобедыСмотреть фотографии
16:26
От Урала до Москвы: туристы приехали 9 мая в Волгоград с портретами фронтовиковСмотреть фотографии
15:40
На вокзале Волгограда 9 Мая вручили награды участникам СВОСмотреть фотографии
15:36
Основатель хора Михаил Турецкий возложил цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
В больнице Волгограда через месяц после ДТП умер водитель самокатаСмотреть фотографии
14:45
«Хор Турецкого» выступит перед волгоградцами 9 маяСмотреть фотографии
14:33
Парад Победы-2025: большой фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
13:42
Космонавт Иван Вагнер поздравил с Днем Победы снимками Волгограда из космосаСмотреть фотографии
13:26
Камышин, Суровикино, Светлый Яр и Октябрьский удостоены почетного званияСмотреть фотографии
12:43
На Мамаевом Кургане 9 Мая прогремел «Выстрел памяти»Смотреть фотографии
12:37
Бастрыкин хочет найти сбившего в Волгограде школьницу самокатчикаСмотреть фотографии
11:43
Путин после парада покинул Красную площадь под аплодисменты зрителейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
В Волгограде отменили участие авиации в Параде ПобедыСмотреть фотографии
10:18
Парад Победы в Волгограде: тысячи зрителей, поздравление губернатораСмотреть фотографии
10:02
Александра Пахмутова записала видео с поздравлением волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
«Мы друг друга не слышим»: волгоградцы сообщают о проблемах со связью и интернетомСмотреть фотографии
08:56
Изображение Родины-матери спроецировали на фасаде Дома Правительства в МосквеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
Губернатор Бочаров почтил память Защитников Отечества на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
08:28
Сотни зрителей стекаются в Волгограде к площади Павших БорцовСмотреть фотографии
08:17
Международный пробег дорожников завершился в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:45
В Волгограде обнаружили тело пропавшей 85-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
07:05
«Некоторые не могут сдержать слез»: по Волжскому курсирует трамвай ПобедыСмотреть фотографии
06:30
День Великой Победы в Волгограде: что посмотреть и как доехатьСмотреть фотографии
05:47
Синоптики перенесли дождь и грозы в Волгограде с 9 на 10 маяСмотреть фотографии
21:56
Волгоград с флагами и без машин готовится ко Дню Победы: каким он был 8 маяСмотреть фотографии
21:31
Юные волгоградцы выпустили клип на музыку Александры ПахмутовойСмотреть фотографииCмотреть видео
 