Бессмертный полк участников СВО прошел в автоформате в Камышине





В городе Камышине Волгоградской области сегодня, 9 мая, семьи участников СВО, погибших при исполнении воинского долга, организовали акцию «Бессмертный полк». Как рассказала ИА «Высота 102» Светлана Ивченко – мама погибшего Максима Ивченко, земляки поместили портреты героев на стекла автомобилей, украшенных флагами, и так проехали по городу, отдав дань памяти сыновьям, братьям и отцам.









В акции приняли участие десятки семей, чьи родные сложили головы в ходе специальной военной операции.

– Я благодарна всем тем, кто откликнулся, – говорит Светлана Ивченко, ставшая инициатором акции. – Важным условием нашей акции было наличие российского флага на автомобилях.





Стартовала колонна от мемориала в память погибших участников СВО. Далее участники проследовали через весь город.

– На маршруте нам приходилось выезжать на федеральную трассу. В связи с этим мы выражаем огромную благодарность водителям, которые останавливались и пропускали нашу колонну, – говорит Светлана.









Участники «Бессмертного полка участников СВО» побывали на обоих воинских захоронениях в Камышине. Завершилось шествие митингом у гипермаркета.

– Во время митинга мы подчеркнули, что ребята – это сыны Отечества. Это уже не только наши дети, – подчеркнула мать погибшего героя.

















Фото: предоставлены Светланой Ивченко