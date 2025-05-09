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Тысячи россиян поднялись на Мамаев курган в День Победы: фоторепортаж ИА «Высота 102»

Общество 09.05.2025 19:22
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09.05.2025 19:22


Площадь Павших Борцов, Центральная набережная и Мамаев курган из года в год заполняются тысячами человек в День Великой Победы. На главную площадь города-героя Волгограда люди идут, чтобы стать зрителями парада, а набережную выбирают для того, чтобы принять участие в развлекательных мероприятиях. Мамаев курган – совсем другое дело. Сюда десятки тысяч человек стекаются ежегодно на 9 Мая, чтобы отдать дань памяти павшим героям. Ради этого многие приезжают из разных регионов России. 

Фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев посетил 9 мая главную высоту. Какими он увидел горожан и многочисленных туристов – в его авторском фоторепортаже. 



 









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