



Площадь Павших Борцов, Центральная набережная и Мамаев курган из года в год заполняются тысячами человек в День Великой Победы. На главную площадь города-героя Волгограда люди идут, чтобы стать зрителями парада, а набережную выбирают для того, чтобы принять участие в развлекательных мероприятиях. Мамаев курган – совсем другое дело. Сюда десятки тысяч человек стекаются ежегодно на 9 Мая, чтобы отдать дань памяти павшим героям. Ради этого многие приезжают из разных регионов России.

Фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев посетил 9 мая главную высоту. Какими он увидел горожан и многочисленных туристов – в его авторском фоторепортаже.







































