В больнице Волгограда через месяц после ДТП умер водитель самоката





В Волгограде в больнице №25 скончался 40-летний местный житель, который попал в дорожно-транспортное происшествие вечером 5 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина в момент столкновения с «Газелью» управлял электросамокатом.

Напомним, ДТП произошло в Дзержинском районе на ул. Полоненко напротив дома №19. По информации полицейских, с места происшествия пострадавший был доставлен в больницу, где, как выяснилось сегодня, находился больше месяца.

Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгограда, за жизнь мужчины врачи Больничного комплекса боролись до 7 мая – в этот день его сердце остановилось.

7 мая в Центральном районе Волгограда неизвестный электросамокатчик сбил 14-летнюю девочку. Школьница была доставлена в больницу. Сегодня, 9 мая, глава СК России Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям провести собственную проверку по факту этого ДТП.