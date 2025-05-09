На вокзале Волгограда 9 Мая вручили награды участникам СВО





В Волгограде сегодня, 9 мая, в торжественной обстановке вручили награды участникам специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз торжественную церемонию провели не в музее-панораме «Сталинградская битва», а на железнодорожном вокзале «Волгоград-1».

Место вручения наград было выбрано не случайно. Сегодня, в день 80-летия Великой Победы, на железнодорожном вокзале также проходят торжественные мероприятия. Так, например, на привокзальной площади развернуты выставка вооружения и военной техники, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В здании вокзала родные участников СВО с помощью телемостов могут пообщаться с бойцами. Все мероприятия проходят в рамках акции, организованной Министерством обороны. На ж/д вокзале сегодня находится поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге».





В торжественной обстановке награды вручены восьмерым участникам СВО. Указом президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены:

– медалью «За храбрость» II степени:

лейтенант Станислав Л.;

– медалью «За отвагу»:

лейтенант Никита П.;

старший сержант Александр К.;

сержант Владимир Б.;

младший сержант Сергей Д.;

ефрейтор Валерий Б.;

рядовой Николай Л.

рядовой Александр П.





Кроме того, отмечены наградами в Волгограде 9 мая волонтеры – МО РФ наградило волгоградцев за организацию гуманитарной помощи для мобилизованных военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»