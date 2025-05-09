На вокзале Волгограда 9 Мая вручили награды участникам СВО

В Волгограде сегодня, 9 мая, в торжественной обстановке вручили награды участникам специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз торжественную церемонию провели не в музее-панораме «Сталинградская битва», а на железнодорожном вокзале «Волгоград-1».
Место вручения наград было выбрано не случайно. Сегодня, в день 80-летия Великой Победы, на железнодорожном вокзале также проходят торжественные мероприятия. Так, например, на привокзальной площади развернуты выставка вооружения и военной техники, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В здании вокзала родные участников СВО с помощью телемостов могут пообщаться с бойцами. Все мероприятия проходят в рамках акции, организованной Министерством обороны. На ж/д вокзале сегодня находится поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге».
В торжественной обстановке награды вручены восьмерым участникам СВО. Указом президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены:
– медалью «За храбрость» II степени:
- лейтенант Станислав Л.;
– медалью «За отвагу»:
- лейтенант Никита П.;
- старший сержант Александр К.;
- сержант Владимир Б.;
- младший сержант Сергей Д.;
- ефрейтор Валерий Б.;
- рядовой Николай Л.
- рядовой Александр П.
Кроме того, отмечены наградами в Волгограде 9 мая волонтеры – МО РФ наградило волгоградцев за организацию гуманитарной помощи для мобилизованных военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»