Сотни зрителей пришли на концерт «Хора Турецкого» в Волгограде





В Волгограде в 19.00 9 мая стартует концертная программа с участием «Хора Турецкого». Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятие с известным коллективом пришли сотни зрителей.

Склоны и центральная лестница около главной сцены города-героя заняты людьми. Благодаря теплой погоде, многие расположились на газоне в ожидании артистов.





В ходе двухчасовой программы прозвучат песни военных лет – «Катюша», «Смуглянка», «С чего начинается Родина», «Темная ночь» и др. На этой же сцене выступят солисты и творческие коллективы Волгограда.

По окончании концерта завершит праздничный день фейерверк над акваторией Волги. В районе ул. 7-й Гвардейской дадут салют военнослужащие Южного военного округа.