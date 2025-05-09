Общество

Выходили из машин и кричали «Ура!»: салют Победы прогремел в Волгограде

Общество 09.05.2025 22:21
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09.05.2025 22:21


В Волгограде подошло к концу празднование 80-летия Великой Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», финальным аккордом в череде торжеств стал грандиозный артиллерийский салют, который дали на набережной города-героя военнослужащие Южного военного округа. 


По информации корреспондентов, зрителями салюта стали и пешеходы, и водители автомобилей. Многие, когда раздались первые залпы, останавливались на дороге и, наблюдая за яркими всполохами огней над Волгой, присоединялись к остальным и кричали «Ура!». По признанию волгоградцев, сегодняшний салют войдет в историю как один из самых масштабных.   






Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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