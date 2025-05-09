В Волгограде подошло к концу празднование 80-летия Великой Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», финальным аккордом в череде торжеств стал грандиозный артиллерийский салют, который дали на набережной города-героя военнослужащие Южного военного округа.





По информации корреспондентов, зрителями салюта стали и пешеходы, и водители автомобилей. Многие, когда раздались первые залпы, останавливались на дороге и, наблюдая за яркими всполохами огней над Волгой, присоединялись к остальным и кричали «Ура!». По признанию волгоградцев, сегодняшний салют войдет в историю как один из самых масштабных.





















Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»