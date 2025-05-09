В МЧС предупредили волгоградцев о граде и сильном ветре 9 мая





Жителей Волгоградской области предупредили о надвигающейся стихии. Как сообщает V102.RU, непогода ожидается уже во второй половине дня 9 мая.

- В период с 21:00 до 23:00 и до конца суток 9 мая, ночью, утром и днем 10 мая в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с, - уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Жителей региона просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и парковаться в безопасных местах