Общество

Парад Победы-2025: большой фоторепортаж ИА «Высота 102»

Общество 09.05.2025 14:33
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09.05.2025 14:33


В Волгограде сегодня, 9 мая, главным событием дня стал приуроченный к 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне парад Победы. Тысячи человек в солнечный день собрались у главной площади города-героя, чтобы стать зрителями мероприятия, а на месте традиционно работали представители волгоградских СМИ. Среди них был и фотограф Павел Мирошкин. Публикуем самые яркие кадры парада – ищите на фото себя и близких. 

Готовность – номер один 


Как сообщает ИА «Высота 102», участники парада и военная техника были готовы к началу мероприятия задолго до 10.00. На протяжении нескольких часов люди в ретроформе и в современном обмундировании начищали автомобили и настраивались сами на прохождение по главной площади Волгограда. На лицах за открытыми улыбками, безусловно, читалось и огромное волнение. 






Тысячи восторженных глаз 


Как уже сообщало информагентство, на парад в центре Волгограда 9 мая пришли тысячи зрителей. Конечно, вблизи посмотреть на участников и технику удалось тем, кто встал сегодня пораньше и отправился на площадь задолго до мероприятия. Самые проворные по традиции занимали места у ограждений, на деревьях и на завалинках гостиницы «Интурист». 





Главные гости – ветераны 



С каждым годом все меньше на главной трибуне собирается главных зрителей парада – ветеранов Великой Отечественной войны.  И их, безусловно, встречают с особым почтением. 



По традиции центральные места на трибунах заняли представители органов власти, силовых ведомств, судейского сообщества, депутаты облдумы и Госдумы, сенаторы, руководители волгоградских вузов. 





Стройным маршем без единой запинки 


Надо сказать, что участники парада справились с ответственной задачей на все сто. Если во время репетиций они еще где-то сбивались со счета, теряли туфли и самообладание, то сегодня, перед тысячами восторженных глаз, не допустили ни малейшей помарки. По площади Павших Борцов промаршировали сегодня 38 парадных расчетов. 












Проверенные огнем сражений

После прохождения парадных расчетов на площади Павших борцов по традиции показался легендарный танк Т-34. В 1942 году каждый второй танк, воевавший на фронтах страны, сходил с конвейера Сталинградского тракторного завода. Командир танка – гвардии лейтенант Дмитрий Потапов. Механик-водитель – гвардии старший сержант Василий Типерик.


В общей сложности по площади Павших Борцов проехали 9 Мая 26 единиц исторической техники. В их числе: БМ-13 «Катюша», мотоциклы М-72, ГАЗ-67, ГАЗ-69, ЗиС-5, ЗИС с пушками, ГАЗ-51, ГАЗ-63, пожарные ЗИС. Восстановленную историческую технику продемонстрировали региональные общественные организации «Моторы Сталинграда» и «Сталинград-Армия Дон». 

 



Продолжили движение в центре Волгограда вслед за исторической техникойавтомобиль УАЗ «Патриот» с флагом Сухопутных войск Российской Федерации, боевая машина пехоты третьего поколения - БМП-3, танк Т-90 «Прорыв», лучший в своем классе российский бронетранспортёр БТР-82А, самоходные орудия Нона «СВК» на колесном шасси, зенитный комплекс С-400 «Триумф», зенитный ракетный комплекс Бук-М3 , самоходные реактивные установки разминирования УР-77, буксирно-моторные катер БМК-15 и БМК- 15-МТ и другие. 




Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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