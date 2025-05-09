Дожди и грозы резко отменили в Волгограде и области





В Волгограде 10 мая, согласно краткосрочному прогнозу синоптиков, отменяются сильные ливни, грозы и сногсшибательный ветер, которые обещали еще утром 9 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», в субботу в городе-герое ожидаются лишь кратковременные дожди. При этом столбики уличных термометров будут показывать комфортные +19 ...+21 градус.

Так, в частности, в ночь на 10 мая в Волгограде и утром прогнозируются кратковременный дождь, возможна гроза. А вот днем уже только лишь небольшой дождь.

– 11 мая ночью и утром сохранится вероятность кратковременного дождя, – передают в Волгоградском ЦГМС. – Днем от +16 до +18 градусов. 12 мая без существенных осадков, ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 градусов.

Отметим, что и по региону в ближайшие дни ливней с грозами не ожидают. Осадки если и выпадут, то лишь в ночное время. В отдельных районах Волгоградской области днем 10 мая ождают до +24 градусов тепла.