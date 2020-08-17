Из-за природного пожара ограничено движение на трассе в Волгоградской области

Происшествия 17.08.2020 16:19
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17.08.2020 16:19
Движение по федеральной автодороге "Сызрань-Саратов-Волгоград" ограничено в районе села Стрельно-Широкое в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, движение пассажирского и легкового транспорта временно ограничено из-за возгорания сухой растительности.
По состоянию на 16:00 автотранспорт пропускают по несколько автомобилей в каждую сторону. На месте находятся несколько экипажей ДПС, ожидается прибытие дополнительных нарядов из областного управления госавтоинспекции.
По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о природном пожаре в Дубовском районе поступило в оперативные службы в 13:02. Сообщается, что в районе населенного пункта Горная Пролейка горит сухая растительность и лесная подстилка. На месте происшествия работают пожарные расчеты сводной мобильной группы и добровольная пожарная команда села. Распространению огня способствует сухая погода и сильный ветер, который осложняет тушение.
Для мониторинга обстановки сотрудники МЧС используют беспилотники.
В ликвидации пожара задействовано 27 единиц техники, 56 человек.
В Упрдор Москва-Волгоград уточнили, что на федеральной трассе Р-228 в Волгоградской области из-за задымления введены ограничения на участке 608 - 612 км в Дубовском районе. Движение осуществляется с ограничением скоростного режима (40 км/ч) и увеличением интервала между движущими транспортными средствами. Сообщается, что задымление на дороге произошло вследствие возгорания растительности в полосе отвода.
Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области
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