В Волжском иномарка под управлением женщины насмерть сбила пенсионерку

Происшествия 15.08.2020 09:50
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15.08.2020 09:50
Трагедия произошла накануне в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в четвертом часу дня накануне 27-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Хендэ Крета», напротив дома №22 по ул.Оломоуцкая совершила наезд на 67-летнюю пенсионерку. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи.
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