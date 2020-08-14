Экономика

В Волгоградской области больше всего подорожали проезд в маршрутках и услуги ЖКХ

Экономика 14.08.2020 14:01
0
14.08.2020 14:01


За июль 2020 года  инфляция на потребительском рынке в Волгоградской области составила 0,2%. В среднем по России этот показатель был выше – 0,4%. Значительней всего за месяц выросли цены в секторе услуг. Средний уровень цен на продовольственные товары за месяц снизился. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградстате.
Так, цены на продукты питания уменьшились за месяц в среднем на 0,6%, в основном за счет сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.
Рост потребительских цен на непродовольственные товары составил в июле 2020 года в среднем 0,2%.
В преддверии нового учебного года подорожали одежда и обувь для детей школьного возраста, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, ноутбуки – на 0,9-2,1%. Также увеличились в июле цены на моющие и чистящие средства – на 1,5%, трикотажные изделия – на 0,5%, постельное белье – на 0,4%.
На рынке топлива выросли цены на газовое моторное топливо – на 3,8%, автомобильный бензин – на 0,6%.
Снизились за месяц цены на одежду для детей дошкольного возраста, электротовары и бытовые приборы, средства связи, мебель – на 0,2-0,6%.
На рынке услуг рост цен в июле текущего года составил в среднем 1,3%, в основном за счет повышения тарифов в коммунальной сфере и на транспорте. С 1 июля 2020 года  в соответствии с приказами комитета тарифного регулирования Волгоградской области увеличились тарифы на коммунальные услуги – в среднем на 3,4%, в том числе на горячее водоснабжение – на 5,0%, холодное водоснабжение – на 4,8%, водоотведение – на 4,7%, электроэнергию – на 4,4%, отопление – на 3,9%, Тарифы на сетевой газ и на обращение с твердыми коммунальными отходами не изменились.
Из транспортных услуг за месяц подорожали: проезд в маршрутном такси – на 12%, авиаперелеты – на 5,5%, проезд в городском автобусе – на 3,3%.
Снизилась за месяц стоимость банковских кредитов – на 3,0%, а также услуг по ремонту автомобилей – на 0,4%, сообщает Волгоградстат.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Экономика
14.08.2020 15:22
Экономика 14.08.2020 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2020 15:11
Экономика 14.08.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2020 10:57
Экономика 14.08.2020 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2020 17:02
Экономика 13.08.2020 17:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2020 15:36
Экономика 13.08.2020 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2020 11:08
Экономика 13.08.2020 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 19:17
Экономика 12.08.2020 19:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 17:38
Экономика 12.08.2020 17:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 16:09
Экономика 12.08.2020 16:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 13:51
Экономика 12.08.2020 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 13:30
Экономика 12.08.2020 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 11:16
Экономика 12.08.2020 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2020 18:52
Экономика 11.08.2020 18:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2020 17:17
Экономика 11.08.2020 17:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.08.2020 14:08
Экономика 11.08.2020 14:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:16
ККС Волгоградской области проверит сведения о получении крупной взятки председателем судаСмотреть фотографии
16:08
Из-за коронавируса ушли на больничный врачи еще в трех клиниках Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:07
Половину из всех нарушений на ЕГЭ-2020 выявила нейросеть «Ростелекома»Смотреть фотографии
15:22
Промежуточные итоги: Россельхозбанк выдал жителям Волгоградской области около 340 млн рублей сельской ипотекиСмотреть фотографии
15:11
Волгоградские элеваторы перестанут принимать зерновозы с перегрузомСмотреть фотографии
14:58
Коронавирус молниеносно убил 37-летнего жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
В Минпросвещения РФ заявили о недопустимости поборов с родителей на средства защиты здоровьяСмотреть фотографии
14:26
С новой волной минирований столкнулись суды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:17
"У каждой койки будет кран": в ковидный госпиталь в Волгограде срочно проводят кислородСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области больше всего подорожали проезд в маршрутках и услуги ЖКХСмотреть фотографии
13:21
Мошенники оставили жительницу Волгограда без Черного моряСмотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области легковушка влетела под поезд, погиб человекСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде тело мертвого ребенка из горящего дома вынесла посторонняя женщинаСмотреть фотографии
11:43
Коронавирус убил еще двоих человек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде директора косметологии судят за невыплату декретных пособийСмотреть фотографии
10:57
Альтернативные продукты Садов Придонья взяли «золото»Смотреть фотографии
10:57
Житель Екатеринбурга угрожал расправой членам еврейского общинного центра в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:17
Перехват сработал: в Волгограде нашли водителя, сбившего пешеходаСмотреть фотографии
09:57
Метателя гранаты в посетителей кафе в Волжском отдали под судСмотреть фотографии
09:50
Чиновник администрации Волгограда оштрафован за непрозрачные действия на сайте госзакупокСмотреть фотографии
09:42
Волгоградский "Ротор" оштрафовали после игры с "Зенитом"Смотреть фотографии
09:13
В Волгограде трамвай №3 вернулся на маршрутСмотреть фотографии
08:49
Поедят арбузов: стал известен маршрут экспедиции журналистов НТВ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
В Красноармейском районе Волгограда при пожаре погиб ребенокСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде рассыпающуюся гордость 80-х предлагают охранятьСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде защитника конюшен «Соснового бора» не пустили на выборыСмотреть фотографии
17:02
На ДомКлик можно получить скидку 0,3 процентных пункта по ипотеке на покупку жилого домаСмотреть фотографии
16:38
Пограничники в Волгоградской области раскрыли детали проведенной спецоперацииСмотреть фотографии
16:10
Волгоградские депутаты ратуют за увеличение возраста молодежи до 35 летСмотреть фотографии
15:48
Суды в Волгоградской области возобновили работу после угроз о взрывахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 