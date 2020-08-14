В Волгоградской области больше всего подорожали проезд в маршрутках и услуги ЖКХ





За июль 2020 года инфляция на потребительском рынке в Волгоградской области составила 0,2%. В среднем по России этот показатель был выше – 0,4%. Значительней всего за месяц выросли цены в секторе услуг. Средний уровень цен на продовольственные товары за месяц снизился. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградстате.

Так, цены на продукты питания уменьшились за месяц в среднем на 0,6%, в основном за счет сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

Рост потребительских цен на непродовольственные товары составил в июле 2020 года в среднем 0,2%.

В преддверии нового учебного года подорожали одежда и обувь для детей школьного возраста, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, ноутбуки – на 0,9-2,1%. Также увеличились в июле цены на моющие и чистящие средства – на 1,5%, трикотажные изделия – на 0,5%, постельное белье – на 0,4%.

На рынке топлива выросли цены на газовое моторное топливо – на 3,8%, автомобильный бензин – на 0,6%.

Снизились за месяц цены на одежду для детей дошкольного возраста, электротовары и бытовые приборы, средства связи, мебель – на 0,2-0,6%.

На рынке услуг рост цен в июле текущего года составил в среднем 1,3%, в основном за счет повышения тарифов в коммунальной сфере и на транспорте. С 1 июля 2020 года в соответствии с приказами комитета тарифного регулирования Волгоградской области увеличились тарифы на коммунальные услуги – в среднем на 3,4%, в том числе на горячее водоснабжение – на 5,0%, холодное водоснабжение – на 4,8%, водоотведение – на 4,7%, электроэнергию – на 4,4%, отопление – на 3,9%, Тарифы на сетевой газ и на обращение с твердыми коммунальными отходами не изменились.

Из транспортных услуг за месяц подорожали: проезд в маршрутном такси – на 12%, авиаперелеты – на 5,5%, проезд в городском автобусе – на 3,3%.

Снизилась за месяц стоимость банковских кредитов – на 3,0%, а также услуг по ремонту автомобилей – на 0,4%, сообщает Волгоградстат.



