Общество

Эксперты поставили Волгоград рядом с Хабаровском

Общество 13.08.2020 12:07
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13.08.2020 12:07


Нерадостные выводы сделали аналитики Финансового университета при правительстве РФ, изучившие последствия негативных процессов в экономике, вызванных эпидемией коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, именно этим явлением была обусловлена проблема увольнений и высвобождения рабочей силы из-за экономического шока. К числу наиболее пострадавших городов относятся Хабаровск, Волгоград, Иваново, Курган и Нижневартовск. Так, 19% опрошенных экспертами волгоградцев заявили, что им известны случаи увольнения работников и сокращения зарплат из-за введения ограничительных мер. Больше опрошенных сообщили о таких фактах только в Хабаровске - 20%. Менее всего рост безработицы проявился в Махачкале, Сочи, Нижнем Новгороде, Грозном и Уфе. Здесь рассказали о том, что знают о случаях потери работы и урезания зарплаты от 7 до 10% опрошенных.
Впрочем, заверили эксперты, волна увольнений пошла на спад и в начале августа ситуация вернулась к средним  «довирусным» показателям. В среднем по итогам июльского замера только 13% участников исследования заявили о том, что им известны случаи увольнений персонала и сокращения заработной платы, произошедшие за последнее время. Во время аналогичного исследования, проведенного год назад, летом 2019 года, положительно ответили на этот вопрос 11% жителей крупных и средних городов. Летом 2018 года доля тех, кому известны недавние случаи увольнения или снижения заработной платы, составила 14%.  
Справка. Социологические исследования проводились в городах с численностью населения более 250 тысяч человек.

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