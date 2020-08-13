Эксперты поставили Волгоград рядом с Хабаровском





Нерадостные выводы сделали аналитики Финансового университета при правительстве РФ, изучившие последствия негативных процессов в экономике, вызванных эпидемией коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, именно этим явлением была обусловлена проблема увольнений и высвобождения рабочей силы из-за экономического шока. К числу наиболее пострадавших городов относятся Хабаровск, Волгоград, Иваново, Курган и Нижневартовск. Так, 19% опрошенных экспертами волгоградцев заявили, что им известны случаи увольнения работников и сокращения зарплат из-за введения ограничительных мер. Больше опрошенных сообщили о таких фактах только в Хабаровске - 20%. Менее всего рост безработицы проявился в Махачкале, Сочи, Нижнем Новгороде, Грозном и Уфе. Здесь рассказали о том, что знают о случаях потери работы и урезания зарплаты от 7 до 10% опрошенных.

Впрочем, заверили эксперты, волна увольнений пошла на спад и в начале августа ситуация вернулась к средним «довирусным» показателям. В среднем по итогам июльского замера только 13% участников исследования заявили о том, что им известны случаи увольнений персонала и сокращения заработной платы, произошедшие за последнее время. Во время аналогичного исследования, проведенного год назад, летом 2019 года, положительно ответили на этот вопрос 11% жителей крупных и средних городов. Летом 2018 года доля тех, кому известны недавние случаи увольнения или снижения заработной платы, составила 14%.

Справка. Социологические исследования проводились в городах с численностью населения более 250 тысяч человек.



