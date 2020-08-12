Новые потери: в Волгоградской области от COVID-19 умерли еще два человека

Здравоохранение 12.08.2020 11:43
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12.08.2020 11:43
До 75 выросло число погибших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе подтверждено еще две смерти от COVID-19.
Заболевших за сутки прибавилось на 91 человека, а 87 пациентов выписались из инфекционных стационаров по выздоровлению.
Всего коронавирусная инфекция была диагностирована у 10281 жителя региона. На данный момент 6578 человек в Волгоградской области уже выздоровели.
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