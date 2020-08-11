Болельщика «Зенита» задержали за бросок петарды на матче в Волгограде

Происшествия 11.08.2020 23:02
0
11.08.2020 23:02
Сегодня сотрудники полиции задержали на стадионе «Волгоград Арена» 35-летнего жителя Ленинградской области за использование пиротехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, болельщик допустил грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий, бросив петарду. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ. Ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток с наложением запрета на посещение подобных мероприятий от года до 7 лет. В ближайшее время решение о наказании примет Центральный районный суд Волгограда.
Охрану общественного порядка на сегодняшнем футбольном матче обеспечивали свыше 250 сотрудников полиции, а также казаки, сотрудники частных охранных структур, военнослужащие Росгвардии. За игрой «Ротора» и «Зенита» на стадионе наблюдали 12438 зрителей. Напомним, матч завершился победой гостей со счетом 2:0.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В Волгограде ребенок из Санкт-Петербурга пострадал в ДТП11.08.2020 10:01
Происшествия 11.08.2020 10:01
Трое сотрудников Водоканала пострадали от мощного взрыва в Волгограде10.08.2020 16:04
Происшествия 10.08.2020 16:04
В Волгограде около Мамаева кургана скоростной трамвай сошел с рельсов10.08.2020 12:05
Происшествия 10.08.2020 12:05
В Волжском трехлетний малыш разбился, выпав из окна10.08.2020 10:51
Происшествия 10.08.2020 10:51
В Волгограде такси с пассажиром врезалось в столб10.08.2020 10:26
Происшествия 10.08.2020 10:26
В Волгоградской области водитель семерки не уступил дорогу: шестеро пострадавших10.08.2020 10:24
Происшествия 10.08.2020 10:24
Трагедия на Бобрах: под Волгоградом утонули четверо иностранных студентов (ВИДЕО)09.08.2020 12:53
Происшествия 09.08.2020 12:53
В Волгоградской области погиб ребенок на велосипеде09.08.2020 10:51
Происшествия 09.08.2020 10:51
Массовое ДТП с фурами произошло на трассе в Волгоградской области09.08.2020 10:42
Происшествия 09.08.2020 10:42
Цех по производству сэндвич-панелей загорелся в Волжском (ВИДЕО)08.08.2020 15:47
Происшествия 08.08.2020 15:47
Пошел на обгон: восемь человек пострадали в ДТП на трассе Волгоград-Москва08.08.2020 09:47
Происшествия 08.08.2020 09:47
Юноша погиб, девушка ранена: пьяный водитель сбил двоих пешеходов в Волгоградской области07.08.2020 12:30
Происшествия 07.08.2020 12:30
Лжеполицейский из Брянска выманивал деньги у пенсионеров в Волгоградской области07.08.2020 09:13
Происшествия 07.08.2020 09:13
Трехлетний малыш погиб во время сбора ягод в Волгоградской области06.08.2020 11:22
Происшествия 06.08.2020 11:22
В Волжском разыскивают золотую корону06.08.2020 09:59
Происшествия 06.08.2020 09:59
Реклама