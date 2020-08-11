Происшествия

Болельщика «Зенита» задержали за бросок петарды на матче в Волгограде

Происшествия 11.08.2020 23:02
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11.08.2020 23:02


Сегодня сотрудники полиции задержали на стадионе «Волгоград Арена» 35-летнего жителя Ленинградской области за использование пиротехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, болельщик допустил грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий, бросив петарду. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ. Ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток с наложением запрета на посещение подобных мероприятий от года до 7 лет. В ближайшее время решение о наказании примет Центральный районный суд Волгограда.
  
Охрану общественного порядка на сегодняшнем футбольном матче обеспечивали свыше 250 сотрудников полиции, а также казаки, сотрудники частных охранных структур, военнослужащие Росгвардии. За игрой «Ротора» и «Зенита» на стадионе наблюдали 12438 зрителей. Напомним, матч завершился победой гостей со счетом 2:0. 
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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