В Волгограде осужденного за взятку экс-сотрудника колонии отправили за решетку





Волгоградский областной суд изменил приговор бывшему инспектору исправительной колонии, обвиняемому в получении взятки. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковсая, 23-летнему Владиславу М. в апелляционной инстанции ужесточили наказание, назначив 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Тракторозаводским районным судом Волгограда он был приговорен по ст. 290 УК РФ к штрафу в размере 1 миллион рублей с лишением права на 2 года 6 месяцев занимать государственные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Гособвинение посчитало приговор слишком мягким и обжаловала его.

Судом установлено, что являясь младшим инспектором группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области, в период с декабря 2019-го по январь 2020 года получил от осужденного взятку в размере 60 тысяч рублей за оказание услуг по доставке на территорию исправительного учреждения мобильных телефонов. Противоправные действия подсудимого были пресечены сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Волгоградской области.



