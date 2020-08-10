Пострадавших уже 12: уличные камеры сняли момент страшного взрыва в Волгограде

Происшествия 10.08.2020 14:58
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10.08.2020 14:58
Видеокамеры уличного наблюдения засняли момент взрыва газовой автозаправки в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", огненный столб был высотой с многоэтажный дом. Взрыв прогремел на Первой продольной магистрали. В настоящий момент известно о 12 пострадавших - это сотрудники МЧС и просто прохожие, в том числе 16-летний подросток. Ранее сообщалось о 8 пострадавших.
В больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогами различной степени тяжести доставлены 10 человек, из них четверо - сотрудники МЧС. Водитель машины МЧС находится в реанимации. Двое человек от госпитализации отказались. Данных о погибших не поступало.
Напомним, сообщение о пожаре на проспекте Ленина поступило в оперативные службы около 11:40. В 12:46 горение было ликвидировано. В 14:20 пожар полностью потушили. Причина случившегося выясняется.
Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следственным отделом по Тракторозаводскому району по факту возгорания на АГЗС организована проверка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа руководителя и следователей районного следственного отдела, криминалистов, а также сотрудников полиции. После тушения возгорания правоохранители осмотрят место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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