Пострадавших уже 12: уличные камеры сняли момент страшного взрыва в Волгограде











Видеокамеры уличного наблюдения засняли момент взрыва газовой автозаправки в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", огненный столб был высотой с многоэтажный дом. Взрыв прогремел на Первой продольной магистрали. В настоящий момент известно о 12 пострадавших - это сотрудники МЧС и просто прохожие, в том числе 16-летний подросток. Ранее сообщалось о 8 пострадавших.

В больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогами различной степени тяжести доставлены 10 человек, из них четверо - сотрудники МЧС. Водитель машины МЧС находится в реанимации. Двое человек от госпитализации отказались. Данных о погибших не поступало.

Напомним, сообщение о пожаре на проспекте Ленина поступило в оперативные службы около 11:40. В 12:46 горение было ликвидировано. В 14:20 пожар полностью потушили. Причина случившегося выясняется.