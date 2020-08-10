В Волгограде около Мамаева кургана скоростной трамвай сошел с рельсов

Происшествия 10.08.2020 12:05
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10.08.2020 12:05
Сегодня на остановке «Мамаев курган» в Волгограде с рельсов сошел скоростной трамвай. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев.
В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что с 11.10 электротранспорт работает в измененных границах в связи с технической неисправностью, из-за которой один из вагонов остановился. «К восстановительным работам оперативно приступили службы МУП «Метроэлектротранс», - добавили в мэрии. Движение по маршруту СТ временно осуществляется в границах «Ельшанка» – «ТРК «Европа Сити Молл» и «ВГТЗ»- «Депо №5».
На линии вышел дополнительный подвижной состав попутного троллейбусного маршрута №12, на который пассажиры трамвая могут пересесть по имеющимся проездным билетам.
Напомним, недавно глава Волгограда Виталий Лихачев анонсировал масштабную реконструкцию линий скоростного трамвая, которая стартует в 2021 году.
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