В Волгограде около Мамаева кургана скоростной трамвай сошел с рельсов





Сегодня на остановке «Мамаев курган» в Волгограде с рельсов сошел скоростной трамвай. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев.

В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что с 11.10 электротранспорт работает в измененных границах в связи с технической неисправностью, из-за которой один из вагонов остановился. «К восстановительным работам оперативно приступили службы МУП «Метроэлектротранс», - добавили в мэрии. Движение по маршруту СТ временно осуществляется в границах «Ельшанка» – «ТРК «Европа Сити Молл» и «ВГТЗ»- «Депо №5».

На линии вышел дополнительный подвижной состав попутного троллейбусного маршрута №12, на который пассажиры трамвая могут пересесть по имеющимся проездным билетам.

Напомним, недавно глава Волгограда Виталий Лихачев анонсировал масштабную реконструкцию линий скоростного трамвая, которая стартует в 2021 году.



