В Волгограде остановят наземную часть «Скоростного трамвая» и пустят 100 новых троллейбусов











Планы по реконструкции наземной части скоростного трамвая озвучил сегодня глава Волгограда Виталий Лихачев. Проект предусматривает строительство новых путей с использованием современных бесшовных рельс, отказ от старых шпал и замену тяговых подстанций на более мощные, сообщает ИА "Высота 102". На время проведения ремонта по Первой Продольной магистрали с севера города до центра будет ходить новый транспорт. Для этого власти собираются закупить свыше 100 троллейбусов с возможностью автономного хода, то есть без подсоединения к линиям электропередачи. Реализовать поставленные задачи муниципалитет сможет благодаря вхождению в пятилетний федеральный проект развития транспортной схемы российских городов. Всего город-герой планирует вложить за этот срок в развитие транспортной схемы Волгограда 42 млрд рублей.

Сразу после реконструкции наземной части СТ мэрия намерена приобрести первую партию подвижного состава – современных трехсекционных трамваев отечественного производства, которые отличаются более высокой скоростью и комфортом. Работы могут стартовать в следующем году при условии выделения финансирования.

Проектом также предусмотрено строительство новых веток скоростного трамвая до Спартановки и обычного трамвая - в продолжение путей по улице Электролесовской до ТРК «Акварель».



