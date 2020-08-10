Деньги на воздух: в школы Волгоградской области могут не пустить учеников 1 сентября

Общество 10.08.2020 09:35
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10.08.2020 09:35
Одно из требований Роспотребнадзора, необходимых для открытия школ для очного обучения 1 сентября в случае снятия коронавирусных ограничений, боятся не выполнить в образовательных учреждениях. Как рассказали ИА «Высота 102» учителя одной из волгоградских школ, речь идет об обязательной установке ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха в каждом классе. Без наличия такого оборудования Роспотребнадзор не даст положительного заключения для открытия школ. «Стоимость такого аппарата – более 10 тысяч рублей, соответственно, для каждой школы нужно приобрести несколько десятков таких рециркуляторов. Конечно, деньги на это не выделили. Теперь директор ломает голову, как решить эту проблему? Пока вариант один – обращаться за помощью к родителям», - поведали собеседники.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о похожей проблеме, о которой рассказали родители детишек дошкольных образовательных учреждений. Воспитатели уже предложили родителям оперативно скинуться на покупку ультрафиолетовых рециркуляторов, иначе сад не сможет пройти проверку выполнения санэпидтребований и начать полноценно принимать детей. «Давят главным аргументом – вам что, жалко денег на здоровье ваших детей? Но мы же не «дойные коровы», чтобы за наш счет решать эту проблему», - возмущались волгоградцы.
Между тем, в комитете образования и науки Волгоградской области на запрос ИА «Высота 102» с просьбой пояснить ситуацию сообщили следующее: «Во многих образовательных организациях Волгоградской области оборудование для обеззараживания воздуха, в том числе рециркуляторы открытого типа, были приобретены ранее. Также в рамках подготовки к экзаменационной кампании 2020 года за счет средств областного бюджета было закуплено еще порядка трехсот аппаратов – это позволило провести все экзамены в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Мероприятия по дополнительному обеспечению образовательных учреждений современным оборудованием для обеззараживания воздуха в настоящий момент продолжаются: они проводятся комитетом образования совместно с облфином и органами местного самоуправления».
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