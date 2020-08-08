Скорую вызвали соседи: волгоградца с COVID-19 не спасли в реанимации

Здравоохранение 08.08.2020 12:45
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08.08.2020 12:45
Оперативный штаб в Волгоградской области сегодня озвучил подробности о новом подтвержденном летальном случае от коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные оперштаба, от ковидной пневмонии скончался 61-летний житель Волгограда. Согласной официальной статистике, он стал 70 –ым погибшим в регионе от коронавирусной инфекции.
На данный момент известно, что мужчина вообще не обращался за медицинской помощью. Медикам не удалось установить примерную дату и способ заражения. Бригаду скорой помощи больному вызвали соседи. Врачи госпитализировали мужчину больницу №8 в крайне тяжелом состоянии. Пациента доставили в реанимацию, где стали бороться за его жизнь. Однако через непродолжительное время он скончался. Посмертный анализ показал, что смерть наступила от инфекции, вызванной COVID-19 на фоне сопутствующих заболеваний и осложнений.
Напомним, за минувшие сутки коронавирусом заразились 88 человек, 117 выздоровели.
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